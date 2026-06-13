Sorpresa Napoli, il titolare azzurro può chiedere la cessione: pronta l’alternativa

Buongiorno potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la dirigenza azzurra non esclude la cessione del difensore ex Torino e già lavora ai sostituti.

Buongiorno, possibile addio? Il Napoli si prepara

La permanenza di Alessandro Buongiorno a Napoli non è più scontata. Il difensore potrebbe manigestare il desiderio di cambiare aria e la società non opporrebbe una resistenza totale alla sua partenza Il centrale potrebbe generare una plusvalenza significativa e il club partenopeo ha già individuato i profili giusti per sostituirlo senza compromessi sulla qualità difensiva.

La Lazio continua a resistere sulla cessione di Mario Gila, ma questo non ferma gli azzurri. La dirigenza napoletana punta dritto allo spagnolo come primo obiettivo, consapevole che i biancocelesti potrebbero cedere sotto pressione economica. Federico Gatti della Juventus rimane l’alternativa concreta: più giovane, meno costoso di Gila, rappresenta un piano B costruito con precisione.

Alessandro Buongiorno in azione con la maglia del Napoli

I possibili sostituti: scartato Stones, due in pole

Il Napoli ha detto no invece a John Stones. Il difensore del Manchester City è in uscita dalla Premier League, ma il club partenopeo ha scartato la pista a priori. L’inglese percepisce 7-8 milioni di euro annui: cifra spropositata per le casse azzurre, incompatibile con la filosofia economica della società. A 32 anni, inoltre, rappresenterebbe un investimento a breve termine quando il Napoli cerca stabilità difensiva pluriennale.

Se Buongiorno partisse, il Napoli non precipiterebbe in crisi difensiva. La trattativa per Gila entrerà nel vivo nei prossimi giorni, con la Lazio che dovrà decidere se resistere ancora o accettare un’offerta concreta. Nel frattempo, la soluzione Gatti rimane pronta: il difensore della Juventus potrebbe accelerare il suo trasferimento a Napoli qualora fosse necessario.