Gila si avvicina al Napoli, mossa decisiva in arrivo: l’aggiornamento da Sky Sport

Il Napoli è pronto ad accelerare per Mario Gila. Secondo Sky Sport, la nuova frenata al mercato della Lazio (che sarà a saldo zero) avvicina il giocatore al trasferimento in azzurro, pronti a ottenere l’accordo col giocatore.
Gila al Napoli, accelerata azzurra: i dettagli
Gianluca Di Marzio ha riportato a “Calciomercato – L’Originale” gli ultimi aggiornamenti su Mario Gila. A sua detta, il blocco al mercato della Lazio (obbligata ad operare a saldo zero) può convincere il club a tornare sui suoi passi e rinunciare all’idea di tenere il difensore sino alla scadenza del suo contratto. D’altronde, il Napoli è pronto a fiondarsi con decisione sul calciatore. Di seguito le parole di Di Marzio al riguardo:
“Con il mercato a saldo zero, bisogna stare attenti al discorso di Mario Gila. La Lazio vorrebbe tenerlo a scadenza, ma il difensore ha già parlato con Gattuso e ha detto che non vuole rimanere. C’è il Napoli che sta pressando per ottenere l’ok del giocatore, la settimana prossima dovrebbe stringere per avere il suo ok finale e trattare con la Lazio. Con il mercato a saldo zero, la possibilità che la Lazio lo ceda diventa realistica”.