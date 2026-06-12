Gila si avvicina al Napoli, mossa decisiva in arrivo: l’aggiornamento da Sky Sport

Il Napoli è pronto ad accelerare per Mario Gila. Secondo Sky Sport, la nuova frenata al mercato della Lazio (che sarà a saldo zero) avvicina il giocatore al trasferimento in azzurro, pronti a ottenere l’accordo col giocatore.

Gila al Napoli, accelerata azzurra: i dettagli

Gianluca Di Marzio ha riportato a “Calciomercato – L’Originale” gli ultimi aggiornamenti su Mario Gila. A sua detta, il blocco al mercato della Lazio (obbligata ad operare a saldo zero) può convincere il club a tornare sui suoi passi e rinunciare all’idea di tenere il difensore sino alla scadenza del suo contratto. D’altronde, il Napoli è pronto a fiondarsi con decisione sul calciatore. Di seguito le parole di Di Marzio al riguardo: