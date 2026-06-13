Futuro Lucca, adesso può cambiare tutto: cosa filtra

Lorenzo Lucca ritorna al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest e sarà a Dimaro per il primo ritiro estivo: Allegri avrà poco più di un mese per valutare l’attaccante e chiarire la sua posizione in squadra.

Lucca: il rientro da definire con Allegri

Il calciatore è stato riscattato dal club inglese e rientra nella lista dei convocati per la preparazione in Trentino. L’allenatore conosce il profilo dell’attaccante, ma come rivela il Corriere dello Sport, avrà necessità di confrontarsi direttamente con Lucca e osservarlo sul campo per chiarire le dinamiche tattiche e le prospettive future. L’estate rappresenta un banco di prova decisivo dopo un’esperienza inglese che non ha lasciato tracce significative.

Il primo giro di campo è programmato tra poco più di un mese. Dimaro diventerà il luogo dove Allegri potrà analizzare le condizioni fisiche e mentali dell’attaccante, capire se l’esperienza all’estero ha modificato il suo rendimento e decidere il ruolo che avrà nella costruzione della squadra.

Lucca in azione con la maglia del Napoli durante una partita

Napoli: il peso della scelta su Lucca

La decisione di Allegri su Lucca avrà implicazioni dirette sulla struttura offensiva degli azzurri. Un eventuale utilizzo, anche come alternativa, cambierebbe completamente il mercato in entrata e gli equilibri della rosa. L’attaccante ha avuto un percorso irregolare negli ultimi mesi e il tecnico ha poco tempo per ricostruire la fiducia reciproca che era stata interrotta dalla partenza in prestito.

Tutto dipenderà dalle prestazioni a Dimaro e dalla capacità di Lucca di dimostrare di essere ancora un elemento competitivo per il progetto. Se il tecnico lo considererà centrale, il Napoli non cercherà rinforzi offensivi importanti. Se invece valuterà diversamente, il mercato si muoverà in direzione opposta, con possibili cessioni o arrivi di nuovi profili.

I prossimi 40 giorni definiranno il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli. Allegri avrà a disposizione tutta la squadra per prendere decisioni concrete sul calcio mercato e sulla composizione della rosa che affronterà la stagione. Dimaro sarà il palcoscenico dove si scrivono i primi capitoli della nuova stagione partenopea.