Rabiot-Napoli, accelerata nella trattativa: la grossa novità delle ultime ore

Adrien Rabiot rappresenta la soluzione principale del Napoli per il centrocampo qualora partisse uno tra De Bruyne e Anguissa. Il francese del Milan ha già lavorato con Massimiliano Allegri alla Juventus e potrebbe essere convinto dal progetto azzurro.

Rabiot: il legame con Allegri accelera la trattativa

Il centrocampista francese non è un profilo casuale nelle valutazioni di calciomercato del Napoli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il rapporto consolidato tra Rabiot e Allegri rappresenta il fattore decisivo per avvicinare il giocatore alla Serie A. Il tecnico lo ha già guidato ai bianconeri e successivamente lo ha convinto a trasferirsi al Milan dopo l’esperienza al Marsiglia. Tra i due esiste una stima reciproca che potrebbe facilitare ogni negoziazione con la dirigenza partenopea.

La volontà del centrocampista di continuare a competere ai massimi livelli internazionali gioca a favore del Napoli. Rabiot vuole disputare ancora la Champions League, competizione che gli azzurri assicurano per la prossima stagione. Questo elemento potrebbe inclinare le sue scelte verso il progetto di Aurelio De Laurentiis, specialmente se le alternative proposte dai club rivali non offrissero garanzie europee equivalenti.

De Bruyne e Anguissa: le mosse che sbloccano il mercato

Tutto dipende dalle partenze. La dirigenza azzurra ha già identificato Rabiot come prima scelta per il centrocampo, ma l’operazione si concretizza solo se uno tra De Bruyne o Anguissa lascerà Napoli. Il belga ha manifestato malcontento verso le scelte tattiche di Conte, mentre il camerunese rimane una pedina fondamentale del progetto.

Quale dei due partirà determinerà il budget disponibile e la tempistica della trattativa? Se De Bruyne dovesse trasferirsi, il Napoli avrebbe risorse significative per investire nella mediana. Se invece la cessione riguardasse Anguissa, la ricerca di un profilo di qualità internazionale diventerebbe prioritaria.

Restano altre alternative sul taccuino della dirigenza partenopea. Richard Ríos del Benfica continua a essere seguito dagli osservatori del club come opzione secondaria. Il profilo portoghese offre caratteristiche diverse rispetto a Rabiot, ma rappresenta una valida soluzione nel caso le trattative con il francese non dovessero decollare. La strategia del Napoli rimane flessibile, pronta ad adattarsi alle dinamiche di mercato e alle scelte dei giocatori in uscita.

La finestra estiva si prospetta decisiva per il centrocampo azzurro. Se De Bruyne e Anguissa resteranno, Rabiot difficilmente arriverà a Napoli. Se invece uno dei due dovesse partire, il francese del Milan diventerebbe il principale obiettivo di calciomercato del Napoli per rinforzare la mediana con un giocatore d’esperienza internazionale. De Laurentiis ha già comunicato il budget per questa sessione di mercato.