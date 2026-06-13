Napoli, occhio alla beffa: un altro club di Serie A prova lo sgambetto

Andrea Natali rimane bloccato al Bayer Leverkusen mentre Napoli e Bologna si contendono il difensore centrale classe 2008. L’olandese non rinnova il prestito con l’AZ Alkmaar.

Natali tra Napoli e Bologna: chi muove per primo

Gli azzurri hanno già comunicato al Leverkusen l’interesse concreto per il giovane difensore figlio d’arte. Come ha rivelato Alfredo Pedullà nei giorni scorsi, il Napoli è fortemente interessato ad Andrea Natali, difensore centrale figlio d’arte classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen. La pressione del club tedesco rimane però determinante: contratto in scadenza nel 2027, nessun obbligo di rinnovo, ma nemmeno fretta di svuotare il reparto difensivo in estate.

La situazione si complica con l’inserimento del Bologna. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche il Bologna a Natali. I rossoblù sfruttano il legame familiare: il padre ha indossato la maglia rossoblù, elemento che potrebbe facilitare una trattativa più rapida rispetto ai partenopei.

Andrea Natali indossa la maglia dell’Italia U20

L’AZ Alkmaar vuole trattenere Natali: il freno all’operazione

Il vero ostacolo viene da Utrecht. L’AZ Alkmaar sta pressando il Leverkusen per il rinnovo del prestito, forte della buona esperienza avuta dalla riserva la stagione scorsa. Il club olandese non intende mollare e conta sul fatto che Natali si è integrato bene nella squadra. Un altro club olandese rimane in attesa di sviluppi, ma nessuna decisione definitiva è stata ancora assunta.

Il Napoli valuta le uscite prima di muovere offerte concrete. La dirigenza azzurra sa che i tempi stretti costringono a decidere rapidamente: il mercato estivo non concede tregue a chi tarda. Natali rappresenta un profilo giovane e duttile per il reparto difensivo, ma il Leverkusen non ha fretta di cederlo definitivamente. Una cessione a titolo definitivo costerebbe almeno 15-20 milioni di euro, cifra che il Napoli valuta con cautela considerati gli altri obiettivi di mercato.

Entro luglio la situazione di Natali al Bayer Leverkusen si chiarirà: il Bologna ha vantaggio nel legame storico familiare, il Napoli nella solidità economica e nel progetto tattico. L’AZ Alkmaar continuerà a fare pressione per il prestito bis, mentre il difensore centrale rimane in sospeso tra Germania e il mercato italiano.