Mercato Napoli, scatto decisivo per il pupillo di Allegri e De Laurentiis: l’annuncio di Moretto

Mario Gila diventa il nome centrale del mercato difensivo azzurro: il Napoli ha avviato una trattativa concreta per il centrale della Lazio, secondo quanto rivela Matteo Moretto: il giocatore è infatti la vera priorità del mercato azzurro.

Gila e il Napoli: il forcing che parte dalla difesa

Gli azzurri non stanno solo sondando il terreno. La società partenopea ha già instaurato contatti diretti con l’entourage del giocatore e sta costruendo una proposta seria per convincere il difensore a lasciare Roma. Gila rappresenta il profilo individuato come ideale per il nuovo progetto tecnico, un centrale che risponde ai parametri ricercati dal presidente De Laurentiis e dall’allenatore Allegri. La determinazione del club è evidente: non si tratta di una semplice valutazione, ma di un’azione di mercato mirata e strutturata.

Mario Gila con la maglia della Lazio

Il contratto con la Lazio e il vincolo del Real Madrid

Qui emerge il nodo principale della trattativa. Gila è legato ai biancocelesti fino al 2027, una scadenza che teoricamente lascia margini di manovra al Napoli. Ma il vero ostacolo arriva da Madrid: il Real Madrid detiene una clausola che ferma il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Cosa significa concretamente? Che qualunque cifra il Napoli pagherà alla Lazio, metà del guadagno futuro andrà ai Blancos: una situazione che potrebbe alzare la valutazione biancoceleste per lui.

Nei prossimi giorni la trattativa entrerà in una fase più concreta. Il Napoli dovrà formulare un’offerta ufficiale alla Lazio, mentre Gila, dal canto suo, avrà la possibilità di valutare una destinazione importante come quella partenopea. La finestra di mercato estiva rappresenterà il momento decisivo per capire se il forcing azzurro avrà successo e se il difensore lascerà davvero la capitale.