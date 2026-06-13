Napoli, l’offerta di rinnovo cambia tutto: l’affare può saltare

Exequiel Zeballos è vicino al rinnovo con il Boca Juniors: l’esterno argentino classe 2002 ha ricevuto una proposta dal club di Buenos Aires e complica i piani del Napoli sul mercato sudamericano.

Zeballos tra Boca e Napoli

Gli azzurri seguono con attenzione il profilo di Zeballos, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino. L’esterno, soprannominato “El Changuito”, rappresenta un’opzione concreta per il reparto offensivo partenopeo: tecnica, velocità e già pronto per il salto europeo sono le caratteristiche che hanno attirato lo scouting napoletano. Ala destra naturale ma capace di agire su entrambe le corsie, Zeballos si è messo in mostra alla Bombonera con gol, assist e giocate di qualità. La sua duttilità tattica lo rende adattabile anche come centravanti in caso di necessità.

Il contratto con il Boca Juniors è in scadenza il 31 dicembre 2026, creando una finestra di opportunità per il Napoli. Ma come rivela Nicolò Schira, il club argentino ha avanzato una proposta di rinnovo al giocatore nei giorni scorsi. Zeballos nei prossimi giorni darà una risposta definitiva.

Zeballos in azione durante una partita con la maglia del Boca Juniors

Zeballos, il Napoli spera ancora

Una partenza verso l’Europa con il Napoli in prima fila oppure la permanenza in Argentina: queste sono le due strade percorribili da Zeballos. L’operazione continua ad essere monitorata dal Napoli: in caso di rifiuto del rinnovo, si tenterà l’assalto finale.

Giovanni Manna stravede per il talento che, ora, fa restare tutti con il fiato sospeso: nei prossimi giorni è attesa la decisione finale, con il Napoli e i tifosi azzurri che incrociano le dita.