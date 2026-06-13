Napoli, il centrocampista può arrivare dalla Bundesliga: ha già impressionato

Johan Manzambi finisce nel mirino del Napoli: il centrocampista svizzero classe 2005 del Friburgo è entrato stabilmente nei radar di Manna come possibile investimento per la mediana azzurra.

Manzambi: la scoperta degli scout del Napoli al Mondiale 2026

Come rivela TMW, gli scout partenopei hanno individuato il talento della Bundesliga durante le competizioni internazionali. Nato a Ginevra e cresciuto nel vivaio del Servette, Manzambi ha scelto il Friburgo nel 2023 per completare il proprio percorso di sviluppo. Quella decisione ha spalancato le porte del grande calcio. Il club tedesco gli ha concesso continuità, esattamente ciò che serviva a un giovane centrocampista per maturare tra i professionisti.

La stagione 2025/26 ha rappresentato il momento della consacrazione definitiva. In Bundesliga ha trovato stabilità, mentre in Europa League ha collezionato 15 presenze con 2 gol e 2 assist. I numeri raccontano un centrocampista affidabile nel possesso, con oltre l’81% di precisione nei passaggi. Ma chi lo osserva da vicino sottolinea soprattutto altro: intensità, personalità e capacità di stare dentro entrambe le fasi di gioco. Non è un regista statico, né una semplice mezzala di corsa. È uno di quei centrocampisti moderni che sanno fare un po’ tutto: recuperare palloni, accompagnare l’azione, inserirsi senza palla, dare ritmo alla squadra.

Centrocampista della Bundesliga in azione con il pallone durante una partita

Il Mondiale svizzero: Manzambi sotto osservazione del Napoli

Gli azzurri cercano un profilo capace di garantire corsa, intensità e qualità tecnica. Manzambi sembra combaciare perfettamente con questa identikit. Il ct Murat Yakin ha deciso di dare spazio ai giovani nella rosa svizzera, e il centrocampista del Friburgo rappresenta una delle novità più intriganti. Per il Napoli sarà un’occasione preziosa per osservarlo da vicino contro avversari di altissimo livello. Il Mondiale trasformerà rapidamente da semplice osservato speciale a protagonista del prossimo mercato estivo.

Manna ha già individuato il profilo giusto per rinforzare la mediana. Manzambi possiede quella combinazione rara di qualità fisica e tecnica che caratterizza i centrocampisti moderni di livello internazionale. L’interesse del Napoli per il talento svizzero del Friburgo testimonia una strategia di mercato orientata su giovani di prospettiva, non su soluzioni già consolidate.