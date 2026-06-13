Il Napoli guarda al Mondiale: si deciderà se affondare il colpo!

Matej Kovar è l’osservato speciale del Napoli al Mondiale in America. Il portiere del PSV, in forza alla Repubblica Ceca, rappresenta un’alternativa concreta per la prossima stagione.

Kovar: monitoraggio continuo durante il Mondiale

Come rivela il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno seguito attentamente il portiere durante la prima sfida del girone, contro la Corea. Il club partenopeo non interrompe mai l’osservazione di profili che potrebbero rafforzare la rosa nei prossimi mesi. Kovar gioca per il PSV dopo il recente riscatto dal Bayer Leverkusen, legato agli olandesi fino al 2031 con un contratto blindato.

La situazione tra i pali a Napoli richiede valutazioni concrete. Meret viaggia verso la permanenza, ma la stagione passata lo ha visto compromesso da due seri infortuni che hanno impedito il ballottaggio programmato con Milinkovic-Savic. Il serbo, arrivato dodici mesi fa e contrattualizzato fino al 2030, ha perso terreno nelle idee azzurre e potrebbe andare via.

Milinkovic-Savic in azione durante una partita di Serie A

Milinkovic-Savic in partenza: lo spazio per il nuovo portiere

Quale futuro per il serbo? Una cessione di fronte a un’offerta importante rimane concreta. Se Milinkovic-Savic dovesse partire, il Napoli disporrebbe di spazi significativi per inserire un profilo come Kovar, capace di imparare dalla situazione e garantire continuità nel progetto.

Il PSV ha investito risorse importanti nel riscatto del ceco, ma le big europee possono muoversi con cifre adeguate. Kovar rappresenta un profilo moderno, cresciuto nei settori giovanili di qualità e testato in competizioni internazionali. Il Napoli non affretta le decisioni, ma prepara il terreno per giugno con osservazioni sistematiche durante la Coppa del Mondo.