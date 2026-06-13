Allegri-Napoli, ancora niente firma: De Laurentiis ha chiesto rassicurazioni

Massimiliano Allegri firmerà con il Napoli per tre anni. L’accordo raggiunto prevede un legame fino al 30 giugno 2029, come riporta il Corriere della Sera. De Laurentiis ha già le rassicurazioni necessarie per procedere.

Allegri-Napoli: il triennale che cambia i piani

La trattativa tra il Napoli e Massimiliano Allegri è entrata nella fase conclusiva. Secondo il Corriere della Sera, l’intesa prevede un contratto triennale che legherà l’allenatore ai partenopei fino al 2029. Una scelta che rompe con la prassi iniziale: il club aveva proposto un biennio, ma la volontà di Allegri di garantirsi stabilità ha portato all’allungamento della durata.

Il quotidiano riporta una dichiarazione esplicita sulla portata dell’accordo: “Il contratto sottoposto a Max è di tre anni (uno in più di quello previsto all’inizio)”. Questo dettaglio non è marginale. Allegri pretende garanzie sul progetto e il Napoli le concede senza esitazioni. La fiducia reciproca è già consolidata.

Massimiliano Allegri in panchina durante una gara di campionato

De Laurentiis chiede rassicurazioni a Scaroni

Lo stallo nella risoluzione contrattuale di Allegri con il Milan rappresenta l’unico ostacolo rimasto. Il presidente del Napoli ha ricevuto da Paolo Scaroni tutte le rassicurazioni sulla conclusione della pratica. Tuttavia, Ibrahimovic mantiene una posizione attendista: vuole ancora tempo prima di ufficializzare la separazione.

I tempi stringono. Il 16 giugno scadono i termini per l’iscrizione al campionato: il Milan deve chiudere l’organigramma tecnico entro questa data. Allegri rimane in sospeso tra Milano e Napoli, ma l’accordo con i partenopei è già sottoscritto. Non c’è spazio per altre opzioni. Una volta libero definitivamente dai rossoneri, il tecnico avrà tre anni di progetto al Napoli. Stabilità dopo l’era Conte, ambizioni elevate per il rilancio immediato. La firma è questione di giorni.