Napoli, altro che addio: Allegri ordina la permanenza del big azzurro

Stanislav Lobotka resta incedibile per il Napoli: Massimiliano Allegri ha posto il veto su qualsiasi cessione del regista slovacco, spingendo la dirigenza verso un rinnovo a vita.

Allegri e la certezza Lobotka: il diktat del nuovo allenatore

Il nuovo tecnico azzurro ha deciso di costruire il suo progetto su fondamenta solide. Lobotka rappresenta quella solidità. A 31 anni, il centrocampista possiede esperienza internazionale e affidabilità tattica che Allegri non intende perdere. L’allenatore vuole il regista nel ritiro di Dimaro a fianco di tutti gli altri effettivi.

Il contratto scade nel 2027, ma esiste una clausola rescissoria di 25 milioni esercitabile all’estero fino a metà luglio. Questo dettaglio non è accidentale: serve come motivazione ulteriore per chiudere la trattativa per il rinnovo prima che il mercato estivo entri nella fase critica. Aspettare significherebbe rischiare offerte concrete da club europei.

Lobotka con la maglia del Napoli durante il match contro la Fiorentina

Manna accelera sul rinnovo: la strategia del Napoli

Giovanni Manna ha un compito preciso: trovare la formula giusta per convincere Lobotka a sottoscrivere un nuovo accordo contrattuale. Non è una negoziazione ordinaria. Il ds del Napoli conosce bene Allegri, sa cosa vuole e sa che blindare il regista significa offrire al nuovo allenatore il primo mattone del suo edificio tattico.

Lo slovacco ha mercato, questo è indubbio: Spalletti lo porterebbe volentieri alla Juventus se potesse. Ma Allegri non vuole privarsi di lui e Manna accelererà i tempi: il rinnovo a vita non è uno scenario fantastico, è la soluzione concreta che il tecnico pretende prima dell’inizio della preparazione estiva. Se il Napoli riuscirà a formalizzare l’accordo prima della partenza per Dimaro, avrà risolto uno dei nodi più critici dell’estate. Lobotka rimarrà il fulcro del centrocampo azzurro, con Allegri che potrà contare su una certezza fin da subito.