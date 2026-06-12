Si è già promesso al Napoli, accordo con Manna per un quinquennale: cosa blocca la trattativa

Khaled Khalaili si è promesso al Napoli con un accordo già definito per un quinquennale, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. La trattativa però rimane bloccata: l’Union St. Gilloise chiede 25 milioni di euro.

Khalaili al Napoli: i 25 milioni che frenano tutto

Gli azzurri hanno trovato il loro esterno destro, almeno sulla carta. Khaled Khalaili rappresenta la scelta principale per rinforzare la fascia destra: il belga ha già accettato il progetto partenopeo e le due parti hanno raggiunto un’intesa contrattuale per un quinquennale. Il problema è una sola: il prezzo del cartellino. L’Union St. Gilloise non scende sotto i 25 milioni di euro, cifra che il Napoli ritiene eccessiva per il momento.

La dirigenza partenopea ha avviato una parallela ricerca di alternative, consapevole che la trattativa per Khalaili potrebbe protrarsi oltre l’estate. Dodo della Fiorentina rientra negli obiettivi concreti: il brasiliano costerebbe 15 milioni, cifra più accessibile e immediatamente spendibile. Anche Juanlu Sanchez del Siviglia rimane monitorato da un anno, sebbene non rappresenti la priorità assoluta.

Napoli: tre nomi per la fascia destra, uno solo è sbloccabile

Quale soluzione prevarrà? Se i tempi per Khalaili si allungheranno oltre giugno, gli azzurri accelereranno su Dodo per avere subito un titolare garantito. Khalaili dovrà aspettare che il club riduca le pretese economiche, oppure che il Napoli trovi risorse aggiuntive per il mercato estivo.

La strada tracciata è quella di Khalaili, ma non è l’unica disponibile. La fascia destra del Napoli avrà un nuovo protagonista entro agosto: dipende dai tempi della trattativa con l’Union St. Gilloise e dalla volontà del club di investire 25 milioni per il calciomercato, oppure di optare per soluzioni alternative come il brasiliano della Fiorentina.