Napoli, colpo a sorpresa dal Manchester City? Il big inglese si propone

John Stones cerca una nuova squadra dopo il Manchester City, ma il Napoli ha per ora declinato l’offerta del difensore inglese per via della richiesta salariale di 8 milioni a stagione.

Stones e il Napoli: ingaggio insostenibile

Come rivela Sportitalia, l’inglese è stato proposto agli azzurri nelle ultime ore. La società partenopea ha risposto con un rifiuto, motivato principalmente dalle pretese economiche del giocatore. Otto milioni annui rappresentano una cifra incompatibile con la gestione finanziaria attuale del club, soprattutto in un reparto dove la rosa è già completa. Stones ha 32 anni appena compiuti e si trova nel pieno della maturità calcistica. Il suo ciclo con i Citizens si è concluso dopo anni di militanza nel progetto di Pep Guardiola, dove ha conquistato trofei e consolidato una reputazione di difensore affidabile in Europa.

John Stones con la maglia del Napoli durante una partita

Napoli: la priorità resta Gila

Per quanto riguarda la difesa, il piano del presidente De Laurentiis resta quello di concentrare gli sforzi su Mario Gila, il vero obiettivo della campagna estiva. L’operazione Stones non rappresentava una priorità strategica. La proposta è arrivata come opportunità di mercato, ma l’ingaggio richiesto ha reso l’affare impercorribile fin dal primo contatto. Il Napoli prosegue nella ricerca di profili giovani e meno onerosi rispetto alle pretese del difensore ex Manchester City. Il calciomercato del Napoli si orienta verso altre soluzioni, mantenendo saldi i principi di sostenibilità economica che caratterizzano la gestione attuale della società.