Allegri al Napoli, De Laurentiis perde la pazienza! La nuova mossa che coinvolge Ibrahimovic

Massimiliano Allegri ha raggiunto l’intesa con il Napoli, ma la fumata bianca tardava per un ostacolo contrattuale al Milan. Aurelio De Laurentiis decide di intervenire direttamente: secondo Il Mattino, il presidente contatterà Zlatan Ibrahimovic per sbloccare l’uscita del tecnico toscano dalla società rossonera.

Allegri e il Milan: l’impasse sul contratto

L’accordo tra Allegri e il Napoli esiste già. Il tecnico livornese ha scelto gli azzurri per le prossime stagioni, ma la sua presentazione ufficiale rimane congelata. Il motivo è semplice: Allegri ha ancora un contratto attivo con il Milan, e Ibrahimovic non autorizza la rescissione senza compensi. I legali di Allegri e il suo staff hanno tentato una mediazione con l’ex attaccante svedese da giorni, ricevendo però un silenzio sempre più assordante. Zlatan ha smesso di rispondere alle chiamate, trasformando una questione contrattuale in un braccio di ferro.

De Laurentiis non intende attendere ulteriormente. Il patron napoletano ha deciso di affrontare personalmente la trattativa, bypassando gli intermediari che fino a oggi non hanno prodotto risultati concreti.

De Laurentiis vola a Los Angeles: il blitz per Ibrahimovic

Il presidente si farà raggiungere da Ibrahimovic a Los Angeles per accelerare i tempi della risoluzione. De Laurentiis ha fretta: deve programmare la stagione insieme al ds Giovanni Manna, e ogni giorno di ritardo complica la pianificazione. Lo scontro rimane sulla buonuscita di Allegri. Ibrahimovic oppone resistenza a qualsiasi compenso economico per liberare il tecnico, ma la sensazione è che il colloquio diretto tra i due presidenti possa sbloccare tutto rapidamente.

La trattativa non è in stallo definitivo. Si tratta di una questione di volontà negoziale, e quando De Laurentiis decide di scendere in campo personalmente, i risultati arrivano. L’incontro californiano rappresenta il momento decisivo: o si raggiunge un accordo sulla buonuscita, oppure il Napoli considererà strade alternative per completare il suo progetto tecnico.

Allegri rimane in standby, consapevole che la soluzione dipende dalla conversazione tra De Laurentiis e Ibrahimovic. Il calciomercato Napoli non può decollare finché questa questione non si risolve, e il tempo scorre veloce verso l’inizio della prossima stagione.