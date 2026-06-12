McTominay salta l’allenamento, Mondiale a rischio? Cosa filtra per il Napoli

Scott McTominay salta l’allenamento della Scozia a Charlotte. Il centrocampista del Napoli è a rischio per il debutto mondiale contro Haiti.

McTominay: il problema fisico che preoccupa la Scozia

La Scozia torna al Mondiale dopo 28 anni di assenza e si presenta con McTominay come elemento cardine del centrocampo. Il calciatore del Napoli ha guidato la qualificazione con prestazioni decisive, ma nella seduta di allenamento presso il quartier generale scozzese di Charlotte non si è presentato in campo. Come rivela Tuttosport, un problema gastrointestinale ha costretto lo staff medico a tenerlo fuori dalla sessione di lavoro.

L’esordio mondiale è fissato nella notte fra sabato e domenica allo Stadio Gillette di Boston. Calcio d’inizio alle 3 italiane. Haiti rappresenta un avversario alla portata, ma la Scozia non può permettersi di scendere in campo con effettivi ridotti. McTominay è stato autore di due stagioni straordinarie con gli azzurri, chiudendo entrambe in doppia cifra a livello realizzativo.

Napoli e il Mondiale: McTominay dovrebbe recuperare per domenica

Quale è la prognosi? Secondo le informazioni trapelate, il centrocampista dovrebbe essere regolarmente disponibile per la gara di domenica. Si tratta di un fastidio passeggero, non di un infortunio grave. Lo staff medico scozzese mantiene l’ottimismo sul suo recupero in vista del match inaugurale.

McTominay rappresenta il perno attorno al quale la Scozia costruisce il suo gioco in mediana. La sua assenza peserebbe non solo dal punto di vista tattico ma anche psicologico, considerando il valore simbolico che il calciatore riveste dopo aver trascinato la squadra alla qualificazione. Il Napoli osserva con attenzione le condizioni del proprio centrocampista, mentre tornano calde le voci di mercato che lo vedrebbero accostato al Real Madrid.

Le prossime ore definiranno se McTominay potrà scendere in campo domenica sera a Boston. Il calendario è serrato e non c’è margine per improvvisazioni: la Scozia ha bisogno del suo numero 8 al pieno delle forze per affrontare il torneo con le migliori ambizioni. Il Napoli segue l’evoluzione della situazione con attenzione, confidando nel recupero rapido del centrocampista scozzese.