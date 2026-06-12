Calciomercato Napoli, la scommessa dalla Scozia: nuovo obiettivo di Manna

Arne Engels piace al Napoli per l’estate 2026: il centrocampista scozzese del Celtic è stato monitorato da Manna per la sua duttilità tattica e le sue statistiche di rilievo.

Engels al Napoli: quattro gol e due assist in Premiership scozzese

Il belga ha collezionato quarantasei presenze in tutte le competizioni con sette reti e otto assist. La sua capacità di ricoprire più ruoli – centrocampista centrale, esterno destro, esterno sinistro – lo rende una pedina ideale per una squadra che intende ringiovanire il proprio organico. Engels compirà 23 anni il prossimo settembre e rappresenta il profilo giusto per chi vuole investire su un giocatore ancora in fase di crescita.

Il Napoli affronta però una concorrenza di livello internazionale non trascurabile. Fulham, Sunderland e Nottingham Forest hanno già inoltrato richieste di informazioni al Celtic. Gli inglesi non sono club di élite europea, ma il loro interesse plurimo complica i piani azzurri. Il Forest potrebbe addirittura accelerare le mosse di mercato se dovesse perdere Anderson verso il Manchester City.

Engels: quale cifra chiede il Celtic per il talento belga?

Il nodo rimane economico. Il Celtic non cede facilmente i suoi migliori giocatori. Secondo Tuttomercatoweb, la valutazione potrebbe superare i 25 milioni di euro, cifra in linea con quella ottenuta dal club scozzese per Matt O’Reilly un paio di estati addietro. Una spesa significativa per Engels, che rappresenta comunque un investimento su un giocatore in ascesa piuttosto che un affare da plusvalenza immediata.

Il Napoli vive una fase di transizione nel suo progetto tattico e calcistico. Zambo Anguissa e Matias Olivera sono considerati in uscita, e la rosa necessita di ringiovanimento. Engels potrebbe inserirsi in questo schema di rigenerazione, portando duttilità e gol da centrocampista. La sua versatilità consentirebbe a Napoli di adattarsi a più moduli di gioco senza necessità di acquisti aggiuntivi a centrocampo o in fascia.

L’estate 2026 dirà se il Napoli riuscirà a battere la concorrenza inglese e convincere il Celtic a cedere Engels. La trattativa dipenderà dalla volontà del club di Glasgow di monetizzare e dalla capacità azzurra di presentare un progetto convincente al centrocampista belga.