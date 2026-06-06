Post Anguissa, non solo Rios e Rabiot: il Napoli pensa ad un terzo nome

Frank Anguissa ha mercato in Turchia e il Napoli studia l’alternativa: Gabriel Sara del Galatasaray entra nei radar azzurri come possibile sostituto a centrocampo secondo quanto riporta Il Mattino.

Anguissa: il Galatasaray non molla la presa

Il camerunense continua ad attirare l’interesse del Galatasaray. La situazione rimane fluida, dipenderà dalle valutazioni che il club partenopeo farà nelle prossime settimane sul futuro della sua mediana. Una partenza non è scontata, ma neppure impossibile. Allegri, una volta ufficializzato il suo arrivo, avrà voce in capitolo nelle decisioni di mercato. Se Anguissa dovesse partire, però, il Napoli non rimarrebbe scoperto. La strategia è già in corso d’opera.

Gabriel Sara in azione durante una partita con la maglia della Galatasaray

Gabriel Sara: il profilo che piace al Napoli

Il centrocampista brasiliano del Galatasaray è già nel radar napoletano da tempo. Sara ha caratteristiche diverse da Anguissa: più tecnico, meno fisico, capace di dettare tempi e costruire il gioco dal basso. Un profilo che potrebbe integrarsi bene nel progetto tattico.

Il Galatasaray non cederà il giocatore a buon mercato. Istanbul ha investito su di lui e lo considera un elemento centrale del proprio scacchiere: per questo, la sua valutazione dovrebbe assestarsi sui 27 milioni di euro. Le trattative, qualora dovessero avviarsi, richiederebbero una valutazione importante e tempi lunghi. Il Napoli, però, monitora la situazione con attenzione costante.