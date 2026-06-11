Allegri-Napoli, l’annuncio di Pedullà sul contratto: spunta una novità

Il Napoli sta accelerando per chiudere il passaggio di Allegri sulla panchina e nella società azzurra: spunta anche una novità. IL punto di Pedullà sul contratto.

Allegri-Napoli, ci siamo? Spunta una novità

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà:

“Allegri al Napoli: per l’allenatore pronto un contratto di due anni più l’opzione per un’altra stagione“.

Il contratto è già pronto e a ciò che già è stato deciso da giorni si aggiunge anche l’opzione per un’eventuale altra stagione. Non resta che attendere per la firma.