Allegri-Napoli, l’annuncio di Pedullà sul contratto: spunta una novità

Il Napoli sta accelerando per chiudere il passaggio di Allegri sulla panchina e nella società azzurra: spunta anche una novità. IL punto di Pedullà sul contratto.
Allegri-Napoli, ci siamo? Spunta una novità
Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà:
“Allegri al Napoli: per l’allenatore pronto un contratto di due anni più l’opzione per un’altra stagione“.
Il contratto è già pronto e a ciò che già è stato deciso da giorni si aggiunge anche l’opzione per un’eventuale altra stagione. Non resta che attendere per la firma.
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