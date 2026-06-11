Napoli stregato dal talento del Messico: dopo il Mondiale può spaccare il mercato

Gilberto Mora diventa obiettivo concreto del Napoli: il talento messicano di 17 anni costa 26 milioni e Manna lo monitora con attenzione.

Mora al Napoli: il prezzo fissato dal Tijuana

Come rivela Tuttosport, il Club Tijuana ha stabilito una valutazione netta per il giovane fantasista: 26 milioni di euro. Una cifra che riflette le aspettative costruite intorno a un calciatore che ha già attirato l’interesse di big europei come Barcellona, Manchester United, Porto, Sporting Lisbona e Feyenoord. Il ds Manna ha inserito Mora nella sua lista di monitoraggio, consapevole che la finestra di mercato per assicurarsi un profilo simile si sta restringendo.

Il talento messicano rappresenta un caso raro nel panorama calcistico contemporaneo. Nato il 14 ottobre 2008, è il più giovane convocato fra le 48 squadre partecipanti ai Mondiali 2026. La sua precocità è certificata dai numeri: ha segnato il primo gol a 15 anni e 322 giorni, stabilendo un record nella Liga MX. Alto 168 centimetri, Mora gioca da fantasista brevilineo, una tipologia di centrocampista che il Napoli conosce bene e che ha sempre cercato di valorizzare nel suo sistema di gioco.

Mora e la corsa europea: Napoli in ritardo?

La competizione per assicurarsi le prestazioni del messicano è serrata. I club europei più importanti già circondano il giovane, e il Napoli non parte tra i favoriti in questa corsa. La procuratrice Rafaela Pimenta gestisce il suo cartellino, elemento che non facilita trattative veloci o sconti sulla valutazione. Il Tijuana, club che ha investito sulla formazione del talento, non intende cedere alle pressioni di mercato.

Quale strategia adotterà Manna per concretizzare l’interesse per Gilberto Mora? Il direttore sportivo napoletano avrà bisogno di presentare un progetto convincente, capace di competere con le promesse di club con maggiore tradizione internazionale. Il Napoli ha già dimostrato di saper attrarre giovani talenti in passato, ma in questo caso la sfida è complicata dalla concorrenza di squadre con maggiore visibilità europea.