Mercato Napoli, Manna punta su un talento italiano: piano per convicerlo!

Andrea Natali finisce nel mirino del Napoli con una strategia precisa: il difensore del Bayer Leverkusen, reduce dal prestito in Olanda, rappresenta un obiettivo concreto per gli azzurri che promettono un percorso di crescita strutturato.

Natali al Napoli: Pedullà rivela l’impegno del club azzurro

Il Napoli muove passi decisi su Andrea Natali. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, “Natali è un ragazzo di grande prospettiva e giocherà gli Europei a fine mese, è di proprietà del Bayer Leverkusen. Il Napoli farà di tutto per andare fino in fondo”. Giovanni Manna spinge per il difensore, consapevole delle qualità del classe 2005 reduce dall’esperienza nelle giovanili dell’AZ Alkmaar.

L’operazione non è semplice ma il club partenopeo lavora su più fronti. Il giocatore conosce l’interesse azzurro e ha già discusso della situazione con il suo procuratore Enzo Raiola. La trattativa entra nel vivo proprio in queste settimane, con il Napoli che non lascia nulla al caso nella ricerca di rinforzi difensivi di prospettiva.

Andrea Natali in azione con la maglia dell’Italia U20

La promessa al procuratore: il percorso di crescita garantito

Qual è l’elemento che può convincere Raiola e il suo assistito? La risposta arriva direttamente dall’analisi di Pedullà: “Gli Napoli gli farebbe fare sicuramente un percorso di crescita tale da consentirgli di giocare le partite che deve giocare”. Il club azzurro garantisce minutaggio concreto, elemento cruciale per un giovane difensore in fase di sviluppo.

La strategia passa attraverso prestiti mirati in Serie A. Cagliari e Frosinone emergono come destinazioni ideali dove Natali potrebbe accumulare le trenta partite da titolare necessarie per la sua formazione. Il Napoli costruisce così un progetto di lungo termine: valorizzare il talento in Italia, mantenerlo nel proprio bacino d’influenza, poi riportarlo maturo e pronto.