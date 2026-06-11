Napoli, Manna un punta un gioiello della Serie A: è un classe 2004 che ha conquistato tutti

Ndour nel mirino del Napoli: il direttore sportivo Manna ha avviato i contatti con l’agente del centrocampista, ma la Fiorentina fissa il prezzo a 30 milioni di euro. Riporta la notizia Tuttomercatoweb.

Manna-Ndour: il primo passo verso la trattativa

Il Napoli ha deciso di muoversi concretamente sul mercato. Il direttore sportivo ha stabilito un contatto diretto con l’entourage di Ndour, centrocampista in forza alla Fiorentina. Non c’è chiusura da parte dell’agente a un eventuale trasferimento, il che apre uno spiraglio concreto per gli azzurri. L’operazione però si scontra immediatamente con un ostacolo di peso: la valutazione della proprietà viola.

La Fiorentina non intende svendere il proprio gioiello. La richiesta è netta: 30 milioni di euro. Questa valutazione rappresenta il primo vero ostacolo per il Napoli, che deve decidere se affondare il colpo oppure virare su altri profili.

Ndour in azione con la Fiorentina durante una partita di Serie A

Il nodo economico: quando il prezzo blocca tutto

Quanto costa realmente Ndour al Napoli? La risposta è semplice: almeno 30 milioni. In un mercato dove i club devono fare i conti con bilanci sempre più serrati, questa cifra può diventare un deterrente notevole. Il Napoli valuta attentamente ogni investimento, soprattutto a centrocampo dove già opera con soluzioni consolidate.

L’interesse rimane vivo, ma le trattative potrebbero arenarsi se il prezzo non dovesse scendere. Manna ha aperto il dialogo, ha sondato il terreno con l’agente. Adesso tocca alla Fiorentina decidere se rimanere ferma sulle proprie posizioni oppure se trovare uno spazio di negoziazione con i partenopei. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questo interessamento del Napoli si trasformerà in un’offerta concreta o resterà solo un sondaggio di mercato.