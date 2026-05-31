Kvaratskhelia non dimentica: parole al miele dell’ex per il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha pronunciato due parole che hanno fatto il giro del web subito dopo la finale di Champions League vinta dal PSG contro l’Arsenal a Budapest. Il georgiano, ancora legato emotivamente a Napoli, ha scelto di rispondere così a una giornalista italiana.

Kvaratskhelia: il saluto a sorpresa nella mixed zone

La serata ungherese ha visto il Paris Saint-Germain conquistare la sua seconda Champions League consecutiva, con Kvaratskhelia tra i protagonisti della vittoria. Intervistato al termine della partita, l’ex azzurro ha inizialmente deviato le domande personali per esaltare il successo collettivo della squadra.

“Questa è una vittoria di squadra, di un gruppo straordinario”

ha ripetuto con convinzione durante le dichiarazioni ufficiali. Nel momento del congedo, una giornalista italiana gli si è avvicinata e gli ha detto in inglese: “Ti amiamo ancora così tanto in Italia. Vorresti dire qualcosa?”. Kvaratskhelia si è fermato, ha sorriso e, mentre si allontanava, ha risposto con voce chiara:

“Forza Napoli”.

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Il legame che non si spezza: Napoli nel cuore del georgiano

Nonostante gli anni trascorsi a Parigi e i trofei conquistati con il PSG, il georgiano mantiene vivo il rapporto con la città partenopea. Il legame nato durante lo scudetto continua a caratterizzare il suo atteggiamento pubblico, anche quando celebra i massimi successi europei in altre maglie. Non è un semplice ricordo nostalgia: è una fedeltà che Kvaratskhelia onora con gesti come questo, senza cercare visibilità ma agendo in modo naturale quando interpellato direttamente.

La risposta del georgiano testimonia quanto l’esperienza napoletana abbia inciso profondamente nella sua carriera. Anche circondato dai compagni del PSG e dai giornalisti internazionali, ha scelto di rivolgere un saluto specifico all’Italia e a Napoli.