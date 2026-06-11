Lukaku-Napoli, De Laurentiis ha deciso: cosa accadrà in estate

Romelu Lukaku può lasciare il Napoli per 10 milioni di euro: De Laurentiis ha fissato il prezzo d’uscita e i club interessati conoscono già la richiesta economica.

Lukaku e il Napoli: la valutazione di De Laurentiis

La stagione del belga è stata un fallimento totale. Sette presenze, 64 minuti complessivi e un solo gol: questi i numeri che raccontano un’annata di Lukaku, influenzata anche da tensioni e problemi fisici. Secondo quanto riporta TMW, il Napoli chiede almeno 10 milioni di euro per cedere il centravanti. Una valutazione che rappresenta il 66% della cifra investita dodici mesi fa, un taglio netto ma realista dopo il rendimento deludente. De Laurentiis ha già già fissato questa richiesta per i club interessati, creando una base negoziale chiara.

Allegri e il nuovo progetto tattico: chi decide il futuro di Lukaku

La carta decisiva passa nelle mani di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore conosce bene le qualità dell’ex attaccante di Inter, Roma e Chelsea, avendolo già affrontato in numerose occasioni. Tuttavia, il tecnico deve valutare se l’investimento è compatibile con il nuovo progetto tattico e con lo stato fisico del belga dopo una stagione quasi persa.

Quale scenario si prospetta nei prossimi giorni? Il Napoli attende proposte concrete dal mercato, consapevole che il prezzo fisso di 10 milioni potrebbe attirare club di medio livello europeo. Lukaku nel frattempo è impegnato con la Nazionale belga, mentre intorno al suo nome crescono le speculazioni sul futuro. La finestra estiva dirà se la valutazione di De Laurentiis corrisponde effettivamente al valore di mercato del giocatore o se il belga riuscirà a invertire la rotta con Allegri in panchina.