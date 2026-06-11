Dall’Inter al Napoli: parte l’assalto, piace tanto ad Allegri!

Davide Frattesi lascia l’Inter e il Napoli di Allegri lo vuole subito: il centrocampista nerazzurro è nel mirino dei partenopei per gennaio, con il tecnico toscano che spinge per l’operazione.

Frattesi-Napoli: Allegri accelera sulla trattativa

Il centrocampista dell’Inter è pronto a cambiare aria durante questa sessione di mercato. Secondo Matteo Moretto, diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui, ma il Napoli si posiziona in prima fila con una proposta concreta. Allegri stima Frattesi e il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando seriamente l’operazione nelle prossime settimane. La Roma, nonostante i rumors circolati, non risulta particolarmente attiva sul fronte dell’ex Sassuolo.

La pista napoletana è la più concreta tra tutte al momento. Il tecnico toscano ha messo Frattesi nella lista dei rinforzi prioritari, consapevole delle sue qualità tecniche e della sua esperienza a livello internazionale. Manna sta già operando per avanzare i contatti con l’Inter, che chiede una cifra importante ma non impossibile da raggiungere per un club con le ambizioni del Napoli.

Davide Frattesi durante una partita di calcio

Juventus e Nottingham Forest: la concorrenza rimane

Anche il Nottingham Forest ha effettuato alcuni sondaggi per il centrocampista, ma la destinazione inglese non rappresenterebbe una priorità per il giocatore. La Juventus continua a monitorare gli sviluppi della vicenda, pronta a inserirsi qualora si aprissero spazi negoziali favorevoli. Il Napoli parte però in vantaggio grazie alla volontà conclamata di Allegri e alla struttura organizzativa che Manna sta costruendo per questa fase di mercato.

Frattesi rappresenta un profilo di qualità assoluta: centrocampista moderno, capace di inserirsi negli spazi, di recuperare palla e di contribuire alla fase offensiva. Per il Napoli, il suo arrivo comporterebbe una spesa importante ma giustificata dalla solidità tattica che porterebbe al centrocampo. Allegri ha già fatto sapere cosa serve, Manna è al lavoro e l’Inter ascolta offerte concrete. Frattesi al Napoli è uno scenario concreto per le prossime settimane di calciomercato.