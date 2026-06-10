UFFICIALE – Il calciatore torna al Napoli: c’è il comunicato

Lorenzo Lucca ritorna al Napoli dopo sei mesi al Nottingham Forest: il club inglese ha comunicato ufficialmente di non esercitare il diritto di riscatto, fissato oltre i 30 milioni di euro.

Lucca e il Nottingham Forest: il riscatto che non arriva

La permanenza dell’attaccante in Inghilterra si conclude senza proseguire. Il Nottingham Forest ha scelto di non versare la cifra richiesta per acquisire il cartellino in via definitiva. Una decisione che riporta il giocatore alla base, dove dovrà trovare spazio e continuità nelle scelte tecniche del club partenopeo.

L’operazione era stata costruita come prestito con riscatto facoltativo. La valutazione molto alta, superiore ai 30 milioni, ha reso l’opzione economicamente insostenibile per la società inglese. Lucca non ha inciso nelle dinamiche offensive della squadra di Forest durante questa prima metà di stagione, accumulando presenze marginali.

Napoli e il ritorno di Lucca: quale futuro?

Quale spazio attende Lucca al ritorno? Gli azzurri dovranno valutare se integrarlo negli equilibri offensivi attuali oppure cercare una nuova sistemazione. La soluzione più probabile rimane un nuovo prestito, questa volta verso una destinazione dove possa giocare con regolarità e recuperare la fiducia persa in questa esperienza europea.

L’attaccante si ritrova in una posizione complicata. Sei mesi a Nottingham non hanno contribuito alla sua crescita professionale, anzi. Il Napoli dovrà decidere se reinvestire su di lui oppure orientarsi verso altre scelte di mercato per rinforzare il reparto offensivo. Un nuovo prestito a una squadra di Serie A o estera potrebbe rappresentare la soluzione più concreta per permettergli di ritrovare la continuità che gli è mancata in Inghilterra.

Lucca avrà il compito di dimostrare il suo valore una volta tornato a Napoli. Il club campano valuterà le opportunità di mercato per questo giocatore durante la finestra invernale o in vista della prossima stagione, cercando di massimizzare il rendimento di un attaccante ancora giovane ma bisognoso di rilanciare la sua carriera.