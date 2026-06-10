Dal Sassuolo al Napoli: spunta una nuovo rinforzo per l’attacco azzurro

Manna accelera sul mercato offensivo del Napoli: Beppe Riso ha proposto Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, come opzione per rinforzare l’attacco azzurro.

Pinamonti al Napoli: la proposta del solito Riso

Come rivela Il Mattino, il procuratore Beppe Riso ha sottoposto al Napoli il profilo di Pinamonti quale alternativa tattica in avanti. Il Sassuolo potrebbe liberarlo: le condizioni economiche rimangono il discrimine principale per una trattativa concreta. Allegri non esclude nulla, ma valuta con pragmatismo ogni soluzione, compresa quella Lucca.

La situazione dell’ex Udinese rimane centrale nelle valutazioni tecniche. Il club non accetta svendite: se non giunge un’offerta economicamente sostenibile, il centravanti rimarrà nel progetto azzurro. Diversamente, lo spazio per Pinamonti o altri profili si allargherebbe significativamente.

Andrea Pinamonti esulta. Foto: Ansa

Napoli e il mercato: De Laurentiis cambia strategia rispetto a Conte

Il presidente azzurro ha imparato la lezione dai dodici mesi precedenti. Acquistare giocatori prima del ritiro di Dimaro aveva gonfiato i prezzi d’acquisto oltre il ragionevole. Questa volta la logica è inversa: snellire la rosa, ridurre i costi di gestione, poi agire con forza da agosto in poi quando i margini negoziali si ampliano. Allegri avrà voce decisiva, ma non il controllo totale che Conte aveva rivendicato.

Le mosse dell’estate non seguiranno il copione della scorsa stagione. Il grosso degli investimenti arriverà dopo la fase iniziale del ritiro estivo, quando i club europei avranno già sistemato i loro organici e le valutazioni dei calciatori subiranno correzioni al ribasso. Pinamonti, in questa logica, rappresenta una possibilità valutabile solo se le dinamiche di mercato lo renderanno conveniente per il Napoli.