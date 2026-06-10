De Laurentiis punta su una scommessa: il giocatore che Allegri dovrà rilanciare

Noa Lang diventa la priorità di De Laurentiis per il Napoli della prossima stagione. L’attaccante olandese rappresenta il fulcro della strategia offensiva azzurra sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Lang: il pupillo di De Laurentiis per il rilancio offensivo

Il presidente del Napoli ha identificato in Noa Lang l’elemento utile per competere ai massimi livelli. De Laurentiis punta dritto sull’olandese per costruire il nuovo ciclo offensivo degli azzurri. La scelta non è marginale: rappresenta il tentativo di colmare il vuoto lasciato dalle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia. Gli azzurri hanno incassato cifre record da quelle vendite, ma gli acquisti effettuati con questo ricavato non hanno convinto a pieno.

La scelta di Lang risponde a una logica precisa. De Laurentiis crede in lui ed è convinto, secondo quanto riporta Repubblica, che potrà rilanciarsi sotto la guida di Massimiliano Allegri. Stesso discorso per Rafa Marin, anche lui chiamato al riscatto in azzurro dopo la stagione in prestito al Villarreal.

Noa Lang con la maglia del Napoli durante una partita

Allegri e il nuovo progetto offensivo con Lang

Massimiliano Allegri avrà a disposizione un attaccante che rispecchia la sua filosofia tattica. Cosa serve a un tecnico come Allegri per valorizzare al massimo un giocatore come Lang? Serve continuità di lavoro, una posizione tattica ben definita e il supporto dei compagni di reparto. Lang dovrà adattarsi al sistema di gioco azzurro, ma possiede i margini per farlo. L’olandese è stato identificato come la grande scommessa del nuovo ciclo: non un semplice rinforzo, ma il simbolo del rilancio offensivo partenopeo.

La stagione alle porte sarà decisiva per il Napoli. De Laurentiis costruirà una rosa che deve competere su tutti i fronti: campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League. Lang rappresenta l’investimento principale in attacco, la risposta concreta alle esigenze di Allegri. Se l’olandese farà la differenza, il Napoli avrà compiuto la scelta giusta. Se invece non dovesse rendere secondo le aspettative, la pressione su De Laurentiis e sulla sua gestione di mercato aumenterebbe ulteriormente in vista del prossimo calciomercato.