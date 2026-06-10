Napoli, altro che rivoluzione: pronti quattro rinnovi!

Scott McTominay rinnova fino al 2030 con opzione aggiuntiva: il Napoli blinda lo scozzese mentre prepara gli accordi per Spinazzola, Rrahmani e Di Lorenzo secondo Tuttosport.

McTominay: il rinnovo lungo che cambia gli equilibri

La strategia del Napoli passa dal consolidamento della rosa attuale. McTominay diventa il primo elemento a prolungare il contratto, con un accordo che lo lega al club fino al 2030 e una clausola opzionale per un anno supplementare. La scelta è netta: il direttore sportivo Manna costruisce stabilità intorno ai giocatori che hanno già dimostrato valore in questa stagione.

Lo scozzese rappresenta il perno della politica di permanenza che De Laurentiis e il suo staff intendono perseguire. Non è un rinnovo marginale, ma una dichiarazione di continuità proprio mentre il club attende l’ufficialità di Massimiliano Allegri in panchina. McTominay avrà davanti a sé una prospettiva di sette anni con gli azzurri, cifra che sottolinea la fiducia riposta nel centrocampista britannico.

Spinazzola e la fascia sinistra: il piano per il futuro

Leonardo Spinazzola firma un prolungamento fino al 2028, confermandosi come soluzione strutturale sulla corsia mancina. Il Napoli ha scelto di investire su di lui piuttosto che cercare alternative esterne, tracciando una linea chiara sulla gestione del reparto. Gutierrez lascerà spazio all’esterno, che avrà modo di consolidare il proprio ruolo nel progetto tattico della squadra.

Questa decisione rivela l’orientamento del club: continuità e affidabilità su elementi già rodati, piuttosto che stravolgimenti di mercato. Spinazzola conosce i meccanismi di gioco, ha accumulato esperienza con la maglia azzurra e il rinnovo fino al 2028 gli offre certezze contrattuali importanti.

Difesa: Rrahmani e Di Lorenzo, i pilastri restano

Anche il reparto difensivo entra nel piano dei rinnovi. Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo sono destinati a prolungare fino al 2029, secondo quanto riporta Tuttosport. La solidità difensiva diventa prioritaria nella costruzione della squadra che Allegri avrà a disposizione dalla prossima stagione.

Questi accordi mostrano una visione precisa: il Napoli non smantella, ma consolida. Manna lavora su contratti lunghi per i giocatori che hanno già provato il peso della maglia azzurra. Non è una scelta improvvisata, ma una strategia di medio-lungo termine che offre al futuro allenatore una base stabile su cui costruire il progetto tattico.

La stagione che arriva vedrà il Napoli con una rosa blindata nei suoi elementi chiave. McTominay, Spinazzola, Rrahmani e Di Lorenzo formeranno il nucleo su cui Allegri dovrà costruire competitività. I rinnovi sono già in fase avanzata, segno che il club non intende disperdere gli investimenti già effettuati e vuole garantire continuità al progetto calciomercato Napoli.