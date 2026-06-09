Allegri già lavora al calciomercato con Manna: spunta anche l’idea tattica!

Massimiliano Allegri ha già avviato le prime valutazioni sulla rosa del Napoli in attesa dell’ufficialità. Secondo Massimo Ugolini a Sky Sport, l’allenatore lavora a stretto contatto con Manna sulla pianificazione tattica e sui profili da analizzare per la prossima stagione.

Allegri e il 4-3-3: la prima identità tattica del nuovo Napoli

Stando a quanto riportato da Ugolini a Sky Sport, il tecnico ha scelto il 4-3-3 come sistema di riferimento per dare una chiara identità alla squadra sin dalle prime fasi della stagione. Non si tratta di una scelta casuale: il modulo consente fluidità in fase offensiva e solidità difensiva, due elementi fondamentali per una squadra che deve ricostruire il proprio progetto. La decisione arriva mentre il Milan ancora non ha ufficialmente liberato l’allenatore, ma secondo le informazioni di Sky Sport non emergerebbero criticità che potrebbero bloccare l’operazione. Il contratto è già stato predisposto e i tempi per l’annuncio definitivo sembrano ormai stretti.

La pianificazione tattica procede in parallelo con l’analisi della composizione dell’organico. Allegri e Manna sono a stretto contatto per capire chi resterà e chi dovrà essere valutato diversamente nel nuovo progetto. Questo lavoro preliminare è cruciale per evitare sorprese una volta iniziata la preparazione estiva.

Massimiliano Allegri in panchina

Rafa Marín, Ngonge e Vergara: i primi nomi sotto la lente

Tra i calciatori che riceveranno un’attenta valutazione figurano Rafa Marín e Cyril Ngonge, due elementi su cui il nuovo allenatore intende costruire considerazioni tecniche specifiche. Antonio Vergara rappresenta un caso particolare: la sua stagione è stata sorprendente, ma la situazione contrattuale dovrà essere definita nei prossimi mesi. Il difensore spagnolo e l’ala belga saranno dunque al centro dell’attenzione tattica di Allegri durante questa fase preliminare.

Quali altri profili richiedono una valutazione attenta? Kevin De Bruyne, André-Frank Zambo Anguissa e Romelu Lukaku non rappresentano situazioni critiche, ma necessitano comunque di un’analisi approfondita per essere inquadrati correttamente nel nuovo progetto tecnico. Allegri dovrà capire come utilizzarli al meglio e chiarire alcuni aspetti.

Il lavoro tra Allegri e Manna procede dunque a ritmo sostenuto, con l’obiettivo di arrivare all’ufficialità con le prime linee strategiche già definite. Una volta annunciato, il nuovo tecnico avrà già le idee chiare su come trasformare il Napoli durante la campagna di calciomercato e nella preparazione estiva.