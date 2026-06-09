Napoli, il taccuino di Manna è sempre più pieno: svelati tutti gli obiettivi!

Giovanni Manna prepara tantissime operazioni per il mercato estivo del Napoli. L’obiettivo è regalare ad Allegri una squadra convincente e ben strutturata per affrontare al meglio le partite della stagione, tra campionato e coppe.

Dalla difesa all’attacco: la lista

La Lazio chiede 30 milioni per Gila, cifra che il Napoli non vuole eserciate perché anche in scadenza. Il centrale spagnolo ha già un’intesa con gli azzurri e non prolungherà il contratto laziale, ma serve attendere che Lotito dia l’ok.

Nel frattempo, la dirigenza partenopea accelera su altri fronti. Come riportato da Il Mattino, Seydou Fini del Genoa rappresenta una soluzione concreta per rafforzare la rosa: il ventenne potrebbe arrivare con Obaretin come contropartita. Rabiot resta in lista, ma c’è da attendere la futura dirigenza del Milan per aprire i primi colloqui.

Dodo e Valincic: la corsa per la fascia destra

Khalaili interessa al Napoli ma, il Tottenham di De Zerbi lo osserva attentamente. La concorrenza internazionale ha spinto gli azzurri verso alternative più concrete. Secondo il quotidiano, Dodo della Fiorentina e Valincic della Dinamo Zagabria crescono nelle preferenze della dirigenza. Entrambi offrono caratteristiche diverse: uno con esperienza italiana, l’altro come prospettiva europea.

A centrocampo il ventaglio è ampio. Gabriel Sara del Galatasaray rimane un nome caldo, ma Manna valuta anche Javi Guerra del Valencia. Due profili con DNA diverso: uno più dinamico, l’altro più tecnico. La scelta dipenderà dal modulo definitivo che Napoli adotterà nella prossima stagione.

Khalaili in azione con la maglia del Napoli. Foto: ANSA

Occhio al portiere

Matej Kovar è il nome scelto per la porta. Il giovane estremo difensore rappresenta l’investimento sul futuro dopo la gestione Meret. Manna ha costruito una lista che tocca tutti i reparti.

Il calciomercato del Napoli partirà non appena Allegri firmerà definitivamente il suo contratto: non ci resta che attendere i prossimi giorni.