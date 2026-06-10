Mercato Napoli, accordo trovato: Manna sta chiudendo il primo colpo dell’estate

Il Napoli ha un accordo con Anan Khalaili, esterno destro 21enne dell’Union Saint-Gilloise. Per la società è lui il vice Di Lorenzo ideale, ma ora si dovrò trattare con il club belga.

Napoli, accordo con Khalaili

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe accelerando sempre più per Khalaili. Il club azzurro avrebbe trovato un accordo di massima con il calciatore per un contratto fino al 2031 da 1.3 milioni a stagione. Il calciatore ha dato la sua totale apertura al trasferimento, con Manna che in questo momento si sente in vantaggio rispetto alla folta concorrenza dalla Premier League (Newcastle, Bournemouth e Tottenham su di lui).

L’Union Sant-Gilloise spara altissimo: la valutazione

Il problema resta trovare l’accordo con il club. L’Union Sant-Gilloise vuole una cifra che si aggira attorno ai 22,5-23 milioni di euro per lasciarlo partire, in virtù anche del 20% sulla rivendita spettante al suo club di origine (il Maccabi Haifa). Questo non è di certo un passaggio banale e Manna dovrà lavorare ancora per cercare di limare queste richieste. Proprio per questo, resistono anche l’alternativa Dodò, anche lui però bloccato da una valutazione molto alta fatta dalla Fiorentina per lui. Le prossime settimane chiariranno le scelte del Napoli riguardo al vice Di Lorenzo, ma la volontà sembra quella di assicurarsi un terzino giovane e di talento, anche a costo di spendere un po’ in più.