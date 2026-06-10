Il Napoli piomba su Atta? Qual è l’ostacolo principale nella trattativa

Arthur Atta rappresenterebbe l’obiettivo principale per il centrocampo del Napoli, ma Giovanni Manna affronta una battaglia su due fronti: la valutazione di 30 milioni e l’assalto del Newcastle.

Atta e l’ostacolo del Newcastle: Manna cerca alternative

Il talento dell’Udinese piace agli azzurri, eppure il direttore sportivo non può permettersi di restare con una sola freccia al proprio arco. La Premier League rappresenta un ostacolo concreto: il Newcastle segue da tempo il centrocampista e possiede risorse economiche superiori. Per questo motivo, secondo quanto rivela Il Mattino, Manna ha già individuato quattro piste parallele che coprono tre mercati diversi.

La strategia è netta: non dipendere da Atta. Il Napoli lavora contemporaneamente su più fronti, testando ogni opportunità con la stessa serietà. Questo approccio riduce il rischio di rimanere a mani vuote quando il mercato estivo entrerà nel vivo.

Valencia, Galatasaray e Manchester United: il taccuino di Manna

In Spagna il nome è Javi Guerra del Valencia. In Turchia spunta Gabriel Sara, centrocampista brasiliano di 26 anni al Galatasaray, profilo più maturo e pronto all’uso rispetto ai giovani talenti. Il Manchester United offre un’altra strada: Manuel Ugarte, uruguaiano che conosce già il calcio europeo. Infine il Benfica propone Richard Rios, colombiano che ha maturato esperienza internazionale.

Quale profilo rappresenta la soluzione più concreta? Sara potrebbe garantire continuità tattica e affidabilità immediata, mentre Guerra e Rios offrono margini di crescita maggiori. Ugarte comporta invece il rischio di una concorrenza più fitta sul mercato.

L’opzione italiana: Fini e Gila nel mirino

Il Napoli non dimentica il mercato interno. Keydou Fini del Genoa figura tra i giovani prospetti più interessanti della generazione attuale, con caratteristiche fisiche e tecniche che attirano attenzioni da più club. Mario Gila della Lazio continua a raccogliere consensi nella dirigenza azzurra, rappresentando un profilo già strutturato nel calcio italiano.

La moltiplicazione dei nomi rispecchia una necessità reale: il centrocampo azzurro ha bisogno di qualità e profondità. Manna non lascia nulla al caso e costruisce una lista che copre tutte le esigenze. Atta rimane il primo nome, ma le alternative sono tutt’altro che di serie B.

L’estate porterà chiarimenti decisivi sul mercato del calciomercato Napoli. Intanto il direttore sportivo mantiene vivo il dialogo con tutti questi profili, consapevole che una sola operazione non basta a risolvere i problemi strutturali della linea mediana.