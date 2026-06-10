Dalla Fiorentina al Napoli, arrivano conferme: si avvicina un super colpo!

Dodo lascia la Fiorentina per il Napoli: il brasiliano in scadenza 2027 ha già comunicato la volontà di partire. Gli azzurri accelerano per il terzino destro mentre Khalaili rimane bloccato a 25 milioni.

Dodo: il brasiliano vuole andare via dalla Fiorentina

Il Napoli stringe i tempi per Dodo. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, il terzino destro della Fiorentina ha già manifestato la propria intenzione di lasciare i viola. Il contratto scade nel 2027: proseguire significherebbe perdere il giocatore a parametro zero tra due anni. La scelta del brasiliano è netta, e il club partenopeo ha già ricevuto grandi conferme sulla fattibilità dell’operazione.

Giovanni Di Lorenzo rimane il capitano della difesa azzurra, ma l’avanzare dell’età richiede una soluzione strutturale sulla fascia destra. Il Napoli non cerca un semplice backup, bensì un erede credibile che garantisca continuità tattica e rendimento elevato nei prossimi anni. Dodo rappresenta il profilo ideale: brasiliano, esperto, con margini di miglioramento ancora significativi.

Dodô in azione con la Fiorentina durante una partita di Serie A

Khalaili, pista difficile: la valutazione dell’Union SG

L’intoppo principale è il prezzo per Khalaili. L’esterno israeliano dell’Union SG resta valutato 25 milioni di euro, cifra che il Napoli ritiene spropositata. Non c’è margine di negoziazione con i belgi, e questa rigidità costringe la dirigenza partenopea a cercare alternative. Pedullà spiega tutto: “Ho grandi conferme su quanto vi ho anticipato in funzione del club partenopeo, a maggior ragione se per Anan Khalaili l’esterno israeliano, non si scendesse dalla valutazione di 25 milioni”. Il nodo finanziario trasforma Khalaili in un’opzione secondaria: il Napoli preferisce investire su Dodo, operazione più conveniente.

La Roma non rappresenta una minaccia concreta per il brasiliano. Gli ulteriori contatti giallorossi sono sporadici, mentre il Napoli mantiene un vantaggio decisivo nella trattativa con la Fiorentina. Le prossime settimane saranno decisive: una fumata bianca su Dodo libererebbe il budget necessario per altri rinforzi difensivi, mentre il mancato accordo su Khalaili consente al club di evitare esborsi eccessivi.