Occhio al futuro di De Bruyne, ADL è netto: ecco cosa potrebbe accadere

De Bruyne accetta la MLS se arriva un’offerta ufficiale: il Napoli di ADL cede il belga per un compenso ridotto, liberando lo stipendio dal bilancio.

De Bruyne e il Napoli: l’America come via d’uscita

Kevin De Bruyne ha già deciso il suo futuro. Secondo quanto rivela Il Mattino, il centrocampista belga non attende nemmeno l’arrivo di Massimiliano Allegri per valutare altre destinazioni. L’eventuale cambio di allenatore non convince De Bruyne, che rimane aperto a scenari alternativi. Se una proposta concreta della Major League Soccer statunitense arrivasse sulla scrivania del giocatore, il belga potrebbe accettarla.

La posizione del Napoli è pragmatica e economica. ADL si accontenterebbe di un piccolo indennizzo pur di liberarsi dal contratto che lega De Bruyne al club fino a giugno 2027. Non si tratta di una cessione con ricavi significativi, ma di una soluzione di alleggerimento. La dirigenza azzurra monitora gli sviluppi in attesa di offerte ufficiali dalla MLS. La situazione resta in sospeso, legata esclusivamente all’arrivo di una proposta formale dai club statunitensi.

De Bruyne: il rifiuto implicito di Allegri e il mercato

Quale messaggio invia De Bruyne rifiutando di attendere Allegri? Che la sua decisione è già presa indipendentemente da chi siede in panchina. Il belga accetterebbe il trasferimento oltreoceano per chiudere probabilmente la carriera lì in MLS, dove già in molti calciatori hanno fatto questo passo.

La scelta di De Bruyne di aprirsi alla MLS rappresenta una fuga dalla situazione napoletana piuttosto che un’attrazione verso gli Stati Uniti. Il giocatore preferisce ricominciare altrove che attendere gli sviluppi sulla panchina del Napoli. ADL ha già valutato l’operazione e deciso di non opporsi, purché arrivi almeno un compenso minimo per il trasferimento. Nei prossimi mesi, qualsiasi offerta ufficiale dalla Major League Soccer farà precipitare De Bruyne verso il calciomercato estivo del Napoli.