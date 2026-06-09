Allegri ancora bloccato dal Milan, il motivo è incredibile: Napoli spiazzato

Massimiliano Allegri rimane bloccato al Milan per questioni amministrative: la risoluzione contrattuale non avanza e De Laurentiis non può annunciare il nuovo allenatore del Napoli.
Allegri e il Milan: la trattativa sulla buonuscita si arena
La situazione si complica oltre le mere valutazioni tecniche. Come rivela Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il problema non riguarda solo l’accordo economico tra Allegri e il Milan, ma la mancanza di un referente amministrativo capace di chiudere la pratica. Il club rossonero non ha ancora un amministratore delegato con pieni poteri. Calvelli gestisce gli affari di ordinaria amministrazione ma non possiede le competenze per negoziare un addio di questa portata. Il vuoto dirigenziale a Milano paralizza tutto, compreso il mercato milanista.
Napoli: l’annuncio rimandato per colpa del Milan
La questione tocca direttamente i piani della società azzurra. Mentre il Milan procrastina la nomina di un nuovo amministratore delegato, il Napoli rimane in sospeso. Non è una semplice formalità: l’assenza di una comunicazione ufficiale complica la programmazione dello staff tecnico, le scadenze di mercato e la gestione della rosa. I tifosi attendono, il mercato gira, i tempi si stringono.
Il Milan deve risolvere prima la sua governance interna. Solo con un amministratore delegato operativo sarà possibile chiudere la partita Allegri e, di conseguenza, permettere a De Laurentiis di formalizzare l’arrivo del nuovo allenatore del Napoli. La paralisi burocratica milanista si trasforma in una catena che tiene bloccati anche gli azzurri, oltre al Milan stesso.