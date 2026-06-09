Napoli, occhio al futuro di Vergara: tre club di Serie A sul calciatore!

Vergara piace a Roma, Como e Atalanta: secondo Sky Sport, tre squadre italiane hanno manifestato interesse per il giovane centrocampista del Napoli, che potrebbe lasciare il club in estate con un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Vergara: l’agente frena, ma ADL può cedere

Massimo Ugolini di Sky Sport ha rivelato la posizione dell’entourage del calciatore. L’agente Giuffredi ha chiarito che Vergara non vuole andare via dal Napoli in questa sessione. Tuttavia, la decisione finale spetta a De Laurentiis e alla società partenopea. Un assegno da 30 milioni farebbe vacillare le certezze iniziali.

Il centrocampista ha impressionato già in questa stagione nonostante la giovane età. Viene dal vivaio azzurro e rappresenta un asset importante anche per le liste europee, elemento che aumenta il suo valore strategico all’interno della rosa. La sua permanenza garantisce continuità nel progetto tattico, ma una cifra così corposa potrebbe spingere il presidente a riflettere seriamente.

Roma, Como e Atalanta: la corsa per Vergara si accende

Il pressing delle tre squadre è già concreto. La Roma cerca rinforzi per competere ad alti livelli. Il Como vuole costruire una squadra competitiva per la permanenza in Serie A. L’Atalanta, sempre attenta ai giovani talenti da far crescere, segue con interesse la situazione del classe 2004.

Quale sarà la mossa del Napoli? De Laurentiis ha sempre dimostrato pragmatismo negli ultimi anni, vendendo giovani promettenti quando le offerte raggiungono cifre importanti. Se una delle tre squadre presenterà un’offerta ufficiale da 30 milioni, la cessione potrebbe diventare probabile. La composizione della lista e le necessità di bilancio peseranno sulla decisione finale.

Il mercato estivo dirà se Vergara resterà a Napoli o se approderà in una delle tre squadre interessate. Per ora il calciatore e l’agente mantengono la linea della permanenza, ma nel calciomercato le certezze durano poco quando entrano in gioco cifre di questa entità.