Napoli, l’agente di Vergara è stato chiaro: l’annuncio sul futuro dell’azzurro

Antonio Vergara rimane nel mirino del Como e di altre società europee. Il suo procuratore Mario Giuffredi ha parlato del futuro dell’esterno del Napoli. Le sue parole sono un chiaro messaggio alla società partenopea.

Vergara, addio o conferma? Parla Giuffredi

Intervistato da Radio CRC, Giuffredi ha espresso un giudizio senza compromessi sul valore del suo assistito:

“Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c’ha grande cazzimma. Se dovesse andare via, sarà una scelta del club e non nostra. Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni di euro preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Noi al massimo chiederemo al club di discutere sul contratto, non di andare via. Il Como ha sempre avuto apprezzamenti, così come altre squadre” – ha detto Giuffredi.

Il Como rappresenta la destinazione più concreta al momento, tra i club interessati. Il club lombardo ha manifestato enorme apprezzamento nei confronti del classe 2003.

Vergara durante la seduta di allenamento del Napoli

Una valutazione conveniente per il mercato

La richiesta economica di 25-30 milioni di euro rappresenta una cifra ragionevole per un calciatore di questa categoria, considerando l’attuale dinamica del mercato europeo. Giuffredi ha voluto escludere che si tratti di una pressione della parte del giocatore, bensì di una valutazione oggettiva del club sui propri asset. Il messaggio è diretto: il Napoli sa il prezzo, chiunque voglia Vergara conosce le coordinate economiche.

La stagione appena conclusa ha visto l’esterno come una delle stelle del nostro campionato. Resta da capire se il Napoli intenda davvero cedere o se questa sia una mossa per testare il mercato e blindare il giocatore con un rinnovo contrattuale più vantaggioso.