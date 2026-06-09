Il Napoli ha deciso sul calciatore: “Se arriva quest’offerta, sarà cessione”

Romelu Lukaku verso l’Arabia Saudita: il Napoli autorizza il centravanti belga a valutare offerte dalla Saudi Pro League, secondo quanto riporta Il Mattino.

La dirigenza partenopea ha comunicato chiaramente all’agente Federico Pastorello la posizione del club. Il messaggio è diretto: qualora arrivassero proposte concrete dai ricchi club sauditi, l’attaccante dovrà prenderle in seria considerazione. Non si tratta di una semplice apertura diplomatica, ma di una comunicazione esplicita che legittima l’uscita.

Lukaku e l’Arabia: i numeri che spingono verso l’addio

L’ingaggio del belga rappresenta il vero ostacolo al suo futuro in Europa. Con 7,7 milioni di euro annui, destinati a salire a 8,5 nella prossima stagione, Lukaku trova pochi estimatori disposti a investire nel suo cartellino nei principali campionati continentali. I club europei non sono interessati a sostenere questa spesa, mentre la Saudi Pro League dispone delle risorse economiche necessarie per assorbire completamente il suo costo. Questa disparità trasforma l’Arabia nella destinazione più realistica per il centravanti.

Il contesto che ha portato a questa decisione risale all’ultima stagione sotto Antonio Conte. L’atteggiamento di Lukaku durante quel periodo ha pesato sulla valutazione interna della dirigenza. Non si è trattato solo di considerazioni tattiche, ma di una valutazione complessiva del rapporto tra il giocatore e il progetto azzurro. La società ha deciso che il divorzio rappresenta la soluzione migliore per entrambi.

Pastorello e le mosse di mercato: cosa aspettarsi

Quale scenario si profila nei prossimi mesi? L’agente avrà il compito di attrarre proposte dalla Saudi Pro League, sapendo di avere il benestare del Napoli. Non ci saranno ostacoli interni al trasferimento. Le trattative con i club sauditi potranno svilupparsi senza frizioni tra il giocatore e la società partenopea.

Il Napoli, nel frattempo, avrà tempo per pianificare il sostituto. Liberarsi dell’ingaggio di Lukaku rappresenta anche una manovra economica significativa, che consentirebbe alla società di reinvestire risorse nel mercato in entrata. L’addio del centravanti belga apre scenari di calciomercato Napoli completamente diversi rispetto a una permanenza forzata e conflittuale.