Il Napoli in pressing sul calciatore di Serie A: le cifre del possibile affare

Federico Gatti diventa obiettivo concreto del Napoli per la difesa: secondo Tuttosport, Giovanni Manna punta il centrale bianconero con la Juventus che fissa il prezzo tra 20 e 25 milioni.

Gatti-Napoli: Allegri accelera l’operazione

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea apre scenari nuovi per il mercato difensivo azzurro. Il tecnico toscano apprezza e stima il centrale juventino, elemento che potrebbe sbloccare una trattativa già avviata da settimane tra i dirigenti. Manna non ha mai nascosto l’interesse per il difensore classe 1998, e ora ha un alleato di peso nel progetto tecnico.

Juventus: il ruolo marginale di Gatti convince alla cessione

Nella scorsa stagione Gatti non ha trovato continuità e centralità con la maglia bianconera. Come rivela Tuttosport, “il difensore non ha mai trovato il giusto feeling con il tecnico: nel finale di stagione è stato utilizzato come centravanti aggiunto e disperato“. Questa marginalità rappresenta il vantaggio principale per il Napoli, che vede nella cessione una soluzione gradita anche alla Juventus.

Il quotidiano torinese sottolinea come “Risulta decisamente più appetibile Gatti, che la Juve valuta tra i 20 e i 25 milioni“. Una cifra sostenibile per gli azzurri se confrontata con le esigenze difensive della squadra. Il centrale ha comunque collezionato prestazioni positive durante la stagione, nonostante il poco spazio concesso.

Quale sarà il prossimo passo?

La volontà di Allegri diventa decisiva nei prossimi giorni. Se il tecnico confermerà la stima verso Gatti, la trattativa potrebbe entrare in fase operativa entro giugno. La Juventus non opporrà resistenza significativa, consapevole che il difensore necessita di una piazza dove ritrovare continuità e fiducia.

Il Napoli ha tutte le carte in regola per chiudere: un allenatore che stima il giocatore, una cifra definita dalla controparte, e la necessità di Gatti di rilanciarsi lontano da Torino. La definizione dell’operazione dipenderà dalla capacità di Manna di accelerare i tempi prima che altre squadre si inseriscano nella corsa al difensore bianconero.