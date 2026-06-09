Napoli, il ritorno di fiamma: si riaprono le trattative per un pupillo di Manna

Juanlu Sanchez torna nel mirino del Napoli dopo mesi di valutazioni su altri profili della fascia destra. Manna ha scandagliato il mercato e ripropone l’esterno del Siviglia come soluzione concreta per rinforzare la corsia.

Juanlu Sanchez: la ricerca della fascia giusta

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo azzurro ha analizzato diverse opzioni per la fascia destra. Dodò della Fiorentina rappresentava un’alternativa affascinante, ma il suo contratto scade tra dodici mesi, creando vincoli temporali importanti. Anche il croato Valinčić è stato valutato con attenzione, entrambi profili di livello europeo ma con caratteristiche differenti.

La ricerca però ha portato gli azzurri a una conclusione precisa: Juanlu Sanchez rimane il profilo ideale. L’esterno spagnolo, che compirà 23 anni ad agosto, offre esattamente quello che serve a Napoli: gioventù, prospettive di crescita e qualità tecnica già consolidata. Non è una scelta di ripiego, ma il risultato di un’analisi approfondita che ha confermato le intuizioni iniziali.

Strategia doppia sulla corsia: gli interventi di Manna

La strategia del Napoli sulla fascia destra prevede due mosse massive e contemporanee. Non si punta a una soluzione unica, ma a un progetto ambizioso che combini esperienza e prospettiva. Gli azzurri vogliono costruire una catena di destra solida e rinnovata, capace di competere a livelli alti per i prossimi anni.

Juanlu Sanchez incarna esattamente questa visione: giocatore giovane con margini di miglioramento evidenti, già pronto per il calcio di alto livello. Il Siviglia avrà voce in capitolo sulla cessione, ma l’interesse concreto del Napoli rappresenta un’opportunità seria per il calciomercato estivo. La fascia destra azzurra si prepara a una trasformazione radicale, e Sanchez potrebbe essere il primo tassello di questo nuovo disegno tattico.