Allegri, ora De Laurentiis fa sul serio: ecco quando verrà presentato!

Massimiliano Allegri al Napoli dipende ora dalla risoluzione con il Milan. Aurelio De Laurentiis segue personalmente l’operazione e avrebbe voluto annunciare il tecnico livornese prima della partenza per Los Angeles.

Allegri-Napoli: gli ultimi dettagli bloccano tutto

L’annuncio ufficiale di Allegri rimane sospeso. Secondo quanto riportato da Il Roma, De Laurentiis stava pianificando di comunicare l’ingaggio del nuovo allenatore prima di volare negli Stati Uniti. L’intoppo arriva dal lato Milan: il club rossonero deve formalizzare la liberazione del tecnico livornese per permettere l’operazione di concludersi definitivamente.

De Laurentiis non rimane passivo. Il presidente azzurro segue personalmente la vicenda e spinge affinché il Milan acceleri sui tempi. Una volta completato l’iter burocratico tra Allegri e i rossoneri, il patron partenopeo è pronto a dare il benvenuto al nuovo allenatore direttamente dagli Stati Uniti attraverso i suoi canali social.

Massimiliano Allegri durante una partita in panchina

Allegri-Napoli: la presentazione ufficiale al rientro

Quando arriverà la liberazione? Dipende esclusivamente dai tempi del Milan. De Laurentiis ha già pianificato ogni mossa: l’annuncio social da Los Angeles, poi la presentazione ufficiale al ritorno in Italia. Non è un ordine casuale, ma una strategia comunicativa già definita in ogni dettaglio. Il patron non vuole sorprese, tutto deve essere coordinato perfettamente.

La situazione evidenzia come De Laurentiis abbia già risolto ogni questione contrattuale con Allegri. Non ci sono ostacoli dal lato Napoli. L’unico nodo rimane la burocrazia rossonera: il Milan deve completare la procedura di liberazione del tecnico livornese. Una volta fatto, i tempi dovrebbero accelerare vertiginosamente.