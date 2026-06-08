Sopresa Napoli, il Como tenta la stella azzurra: affare da 30 milioni

Antonio Vergara nel mirino del Como: secondo Il Mattino, i lariani hanno avviato contatti con l’agente Giuffredi per il centrocampista del Napoli valutato 30 milioni. Il club lombardo ha urgenza di rinforzi dopo il rischio concreto di perdere Nico Paz. Cesc Fàbregas ha individuato nel giovane talento napoletano l’erede ideale: stessa qualità tecnica, stesso potenziale esplosivo.

Vergara al Como: Allegri ha l’ultima parola

Massimiliano Allegri dovrà autorizzare la cessione del centrocampista classe 2006, cresciuto nel vivaio azzurro. Il prossimo tecnico del Napoli dovrà valutare la scelta migliore al riguardo. Vergara non è incedibile agli occhi del Napoli. L’agente Mario Giuffredi ha già aperto le porte a una possibile cessione, segnalando disponibilità a negoziare. La valutazione di 30 milioni rappresenta un punto di partenza per discussioni concrete tra i club, non una cifra blindata.

Vergara esulta con la maglia del Napoli durante una partita in Serie A

Napoli, quale sarà la scelta?

Due settimane di campionato ad altissimo livello hanno definitivamente acceso i riflettori su Vergara. Club italiani e stranieri lo seguono con interesse concreto, affascinati dalla tecnica, dalla personalità e dalla capacità di incidere contro le big. Quella prestazione contro il Chelsea in Champions League ha fungito da catalizzatore per l’attenzione del mercato.

Il Como non è l’unico interessato e potrebbe inscenarsi un vero duello. Allegri avrà il compito di gestire questa pressione e scegliere se trattenere Vergara o autorizzare la sua partenza. Se il tecnico deciderà di liberare il giocatore, la trattativa con i lombardi potrà accelerare verso la conclusione. I 30 milioni rappresentano una cifra importante per il bilancio azzurro, ma raggiungibile per le casse del club lariano.