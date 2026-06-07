De Bruyne e Lobotka in bilico, Allegri ha già il sostituto: svelato a Manna l’obiettivo

Nicolò Fagioli diventa l’alternativa concreta se il Napoli dovesse cedere De Bruyne o Lobotka. Massimiliano Allegri ha proposto il centrocampista della Fiorentina a Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis nei colloqui sul mercato.

Fagioli e Allegri: il passato alla Juventus

L’allenatore toscano conosce bene il classe 2001. Lo ha fatto crescere quando era alla Juventus, nei primi anni della sua carriera. Allegri stravede per Fagioli e lo ritiene un profilo ideale per il centrocampo azzurro, dove potrebbe ricoprire il ruolo di regista o anche mezzala a seconda delle esigenze tattiche. Il giocatore è attualmente in forza alla Fiorentina, dove è arrivato in prestito dalla Juventus prima di essere riscattato dai gigliati.

La proposta di Allegri al Napoli non è casuale. Fagioli rappresenta una soluzione interna al calcio italiano, già conosciuta nel nostro campionato e senza i rischi legati a operazioni internazionali più complesse. La Fiorentina non avrebbe particolari motivi per opporsi a una cessione, soprattutto se gli azzurri proporranno una cifra adeguata.

De Bruyne e Lobotka: chi parte?

Una partenza tra i due centrocampisti è lo scenario che apre la strada a Fagioli. De Bruyne rimane il candidato principale per un addio estivo, mentre Lobotka continua a rappresentare una risorsa tattica fondamentale per l’assetto del Napoli. Se dovesse partire il belga, il club partenopeo punterebbe direttamente sul talento della Fiorentina per non indebolire il reparto.

La mossa di Allegri ha senso dal punto di vista tecnico. Fagioli possiede dinamismo, visione di gioco e capacità di inserimento che lo rendono compatibile con il sistema di gioco azzurro. Non sarebbe difficile trovare un accordo con il giocatore, che conosce bene il tecnico livornese e potrebbe rappresentare un’opportunità importante per la sua carriera.

Il mercato del Napoli prende forma

Allegri ha fatto il nome di Fagioli insieme ad Adrien Rabiot tra le priorità del mercato estivo. Il Napoli sta dunque costruendo un’alternativa credibile nel caso in cui De Bruyne decidesse di lasciare il progetto. La Fiorentina dispone di un centrocampista di qualità superiore, già rodato nel nostro calcio e con una valutazione di mercato inferiore rispetto a un eventuale sostituto estero. Se De Bruyne partirà, Nicolò Fagioli potrebbe essere il nome che risolve il problema del Napoli nel cuore del centrocampo per la stagione 2026-2027.