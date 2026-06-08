Napoli, Manna accelera per la fascia destra: un nome più avanti di tutti

Anan Khalaili nel mirino del Napoli: Giovanni Manna accelera per chiudere l’affare con l’Union Saint-Gilloise entro qualche settimana, secondo ‘Corriere dello Sport’. Gli azzurri hanno individuato il profilo giusto per rinforzare la corsia destra. Il giovane talento israeliano rappresenta la priorità rispetto all’alternativa brasiliana Dodo della Fiorentina. Khalaili, valutato 22,5 milioni, è considerato l’acquisto più probabile per completare il reparto difensivo.
Khalaili vs Dodo: il Napoli sceglie l’israeliano
Due candidati in lizza per il ruolo di vice-Di Lorenzo. Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e Dodo della Fiorentina rappresentano le opzioni concrete sul tavolo di Manna.
L’ex Maccabi Haifa è favorito: la valutazione di 22,5 milioni non spaventa il club partenopeo, mentre per il brasiliano della Fiorentina basterebbero circa 15 milioni. La scelta ricade sul profilo più giovane, con maggiore margine di crescita. Manna punta a concludere l’operazione in tempi brevi, ancora prima dell’ufficializzazione di Allegri in panchina.
Il mercato del Napoli: il piano di Manna per ogni reparto
Mentre la trattativa per la fascia procede spedita, la dirigenza partenopea lavora su più fronti. Mario Gila rimane l’obiettivo principale per il reparto centrale, ma la Lazio di Lotito non facilita la partenza. Il presidente biancoceleste ha promesso a Gattuso di trattenere il difensore, almeno fino a quando non verrà individuato un degno sostituto. Alessandro Buongiorno piace, ma il Napoli rifiuta di includerlo nell’operazione.
Il mercato azzurro procede su binari paralleli: la fascia destra con Khalaili rappresenta il primo colpo concreto, mentre la ricerca del centrale prosegue con dialoghi complessi con la Lazio. Giovanni Manna ha tracciato le linee guida della prossima stagione e intende chiudere le trattative prioritarie prima del ritiro estivo. Khalaili potrebbe sbarcare a Napoli nelle prossime settimane, dando inizio a una rivoluzione tattica che Allegri attende di implementare.