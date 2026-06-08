Gila spinge per il Napoli ma Lotito fa muro: spiegato il motivo

Mario Gila sceglie il Napoli e lo comunica alla Lazio senza pressioni, ma Lotito blocca la cessione per motivi che vanno oltre il calcio: il presidente biancoceleste teme che cedere il difensore rappresenterebbe un segnale di debolezza in un momento di tensione con l’ambiente.

Gila-Napoli: il via libera del difensore

Come rivela Alfredo Pedullà, il difensore ha manifestato chiaramente il suo desiderio di trasferirsi in azzurro. Non si tratta di una resistenza forzata o di un giocatore aggrappato a rinnovi contrattuali. Gila vuole andarsene, ha comunicato la sua volontà alla società e rimane in attesa di sviluppi. Gli azzurri stanno pressando da tempo per accelerare i tempi della trattativa.

Il profilo del difensore corrisponde alle esigenze tattiche del Napoli. Non è una scelta casuale, ma una vera e propria priorità di mercato. La volontà del giocatore di trasferirsi in Campania semplifica solitamente le operazioni, eppure in questo caso il fattore umano rappresenta un ostacolo inaspettato.

Lotito frena: il rapporto con i tifosi della Lazio

Lotito non cede Gila per ragioni di immagine, non per questioni economiche. Il presidente laziale ritiene che la cessione del difensore, in una fase già complicata nei rapporti con l’ambiente biancoceleste, potrebbe essere interpretata come un ulteriore segnale di cedimento. La situazione interna alla Lazio è “delicata e compromessa”, secondo Pedullà, e il patron preferisce evitare mosse che alimentino ulteriormente le tensioni.

Questa posizione rivela una dinamica complessa dietro le quinte della società romana. Non è una questione di valore tecnico o di prospettive di mercato. È una battaglia di equilibri interni dove la cessione di un giocatore importante potrebbe essere letta come una sconfitta nelle trattative con la propria tifoseria.

Gila con la maglia della Lazio durante una partita di Serie A

Lo stallo tra Napoli e Lazio: quando il calcio diventa secondario

Il Napoli continua a spingere da settimane. La società azzurra ha già identificato il giocatore, conosce la sua disponibilità e può offrire una soluzione tecnica convincente. Poi c’è, sicuramente, il lato economico: i biancocelesti chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro per via del 50% sulla futura rivendita di cui gode il Real Madrid.

Secondo l’analisi di Pedullà, una cessione non risolverebbe comunque i problemi tra la Lazio e i propri sostenitori. Anzi, potrebbe essere interpretata come una fuga dalle responsabilità. Lotito preferisce trattenere il giocatore, trasformando il “no” in una dichiarazione di forza verso l’ambiente biancoceleste, indipendentemente dal rischio di perdere a zero il calciatore l’anno prossimo.