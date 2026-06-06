Gila al Napoli: spunta l’ipotesi di scambio? La posizione del club

Mario Gila resta nel mirino del Napoli, ma lo scambio con Buongiorno non si concretizza: secondo ‘Il Mattino’, gli azzurri non cederanno il difensore torinese alla Lazio.

Buongiorno intoccabile: Allegri e il Napoli non cedono

La pista che avrebbe dovuto risolvere il mercato in difesa si chiude. Come rivela ‘Il Mattino’, non esiste margine per uno scambio diretto tra Gila e Buongiorno.

L’ex granata rappresenta uno dei pilastri della difesa partenopea e Allegri lo considera intoccabile. Anche Gattuso, dal canto suo, non intende privarsi del centrale catalano.

Gila piace, ma non a queste condizioni

L’interesse del Napoli per il difensore laziale rimane concreto. Gila ha attirato l’attenzione con prestazioni solide nella stagione in corso e rappresenta un profilo interessante. Anche il giocatore ha mostrato aperture verso i partenopei. Ma Lotito detiene l’ultima parola sulla cessione e il presidente biancoceleste non ha fretta di sedersi al tavolo delle trattative per uno scambio sfavorevole. La Lazio sa che Buongiorno è un centrale di qualità superiore e una semplice permuta non conviene.

Quale soluzione alternativa potrebbe sbloccare la situazione? Il Napoli dovrà ricorrere a un’offerta economica diretta, senza coinvolgere contropartite. Questo significa stanziare risorse concrete e affrontare la valutazione che la Lazio ha fissato per il difensore. Diversamente, la trattativa rimarrà bloccata su posizioni inconciliabili.