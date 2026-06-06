Gila al Napoli: spunta l’ipotesi di scambio? La posizione del club

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Aurelio De Laurentiis durante una conferenza stampa del Napoli, seduto dietro un tavolo con microfono davanti allo sfondo azzurro del club

Mario Gila resta nel mirino del Napoli, ma lo scambio con Buongiorno non si concretizza: secondo ‘Il Mattino’, gli azzurri non cederanno il difensore torinese alla Lazio.

Buongiorno intoccabile: Allegri e il Napoli non cedono

La pista che avrebbe dovuto risolvere il mercato in difesa si chiude. Come rivela ‘Il Mattino’, non esiste margine per uno scambio diretto tra Gila e Buongiorno.

L’ex granata rappresenta uno dei pilastri della difesa partenopea e Allegri lo considera intoccabile. Anche Gattuso, dal canto suo, non intende privarsi del centrale catalano.

Alessandro Buongiorno in campo contro il PSV.
Buongiorno contro il PSV in Champions League.

Gila piace, ma non a queste condizioni

L’interesse del Napoli per il difensore laziale rimane concreto. Gila ha attirato l’attenzione con prestazioni solide nella stagione in corso e rappresenta un profilo interessante. Anche il giocatore ha mostrato aperture verso i partenopei. Ma Lotito detiene l’ultima parola sulla cessione e il presidente biancoceleste non ha fretta di sedersi al tavolo delle trattative per uno scambio sfavorevole. La Lazio sa che Buongiorno è un centrale di qualità superiore e una semplice permuta non conviene.

Quale soluzione alternativa potrebbe sbloccare la situazione? Il Napoli dovrà ricorrere a un’offerta economica diretta, senza coinvolgere contropartite. Questo significa stanziare risorse concrete e affrontare la valutazione che la Lazio ha fissato per il difensore. Diversamente, la trattativa rimarrà bloccata su posizioni inconciliabili.

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