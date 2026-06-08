Futuro Lukaku, Allegri ha deciso: fissato un piano per il Napoli

Lukaku può restare al Napoli grazie alla stima di Massimiliano Allegri. Il prossimo allenatore del Napoli vorrà parlare con il calciatore prima di autorizzare il suo addio.
Lukaku può restare: il piano di Allegri
L’addio di Lukaku al Napoli non è ancora scritto. Lo riporta Gianluca Di Marzio nel corso di “Calciomercato- L’originale”, secondo cui Massimiliano Allegri avrebbe già un piano ben preciso riguardo al suo futuro:
“Per Lukaku bisogna tenere conto di due binari: in primis, quello economico-finanziario, che prevede di abbassare il tetto ingaggi e trovare una soluzione in uscita per lui. Però ricordiamo anche il feeling che ha sempre avuto Allegri con Lukaku: è rimasto colpito da queste amichevoli e dalla sua condizione fisica. Immagino che vorrà vederlo al suo rientro dal Mondiale per parlare con lui e prendere una decisione sul suo futuro”.
Insomma, nulla è ancora deciso. Allegri non autorizzerà la cessione del belga se non prima aver capito davvero quali sono i margini per una sua permanenza.