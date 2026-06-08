Dalla Fiorentina al Napoli? Manna tenta il colpo ma c’è un ostacolo

Robin Gosens può davvero trasferirsi al Napoli? Il laterale tedesco ha già comunicato pubblicamente la volontà di restare in viola, nonostante i sondaggi dei partenopei per una possibile alternativa a Di Lorenzo sulla fascia destra.

Gosens e la priorità familiare: perché Firenze è definitiva

La scelta di Gosens va oltre il semplice calcio. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’,

“Più della carriera, del campionato in cui giocare e dei contratti, conta il benessere del proprio nucleo familiare”.

Il trasferimento a Firenze rispondeva a un’esigenza personale precisa: tornare in Italia, considerata la sua seconda casa dopo anni di carriera in giro per l’Europa. Questa priorità spiega perché il tedesco ha già rifiutato offerte dalla Premier League in passato e continua a respingere i tentativi di mercato.

L’esterno ha manifestato pubblicamente il desiderio di rimanere in viola al termine della stagione appena conclusa. Non è una posizione temporanea, ma una dichiarazione di intenti che chiude le porte ai club interessati. Napoli e Roma hanno provato a sondare il terreno nelle ultime settimane, ma trovano una situazione bloccata: né la Fiorentina lo mette sul mercato, né il giocatore stesso intende cambiare aria.

Il Napoli e la ricerca di alternative: Di Lorenzo rimane centrale

I partenopei cercano un vice Di Lorenzo sulla fascia destra, un profilo di esperienza da affiancare al capitano. Gosens rappresentava un’opzione interessante per qualità e bagaglio internazionale, ma la sua indisponibilità costringe Manna a guardare altrove.

La dirigenza azzurra dovrà valutare altri nomi per rinforzare le corsie esterne, dove rimangono prioritari i rinforzi offensivi. La partenza da Firenze del tedesco non è nemmeno ipotizzabile al momento: l’ex nazionale tedesco ha scelto stabilità personale e non accetterà soluzioni alternative in questa fase della sua carriera.

Il Napoli dovrà concentrare le energie su obiettivi raggiungibili. La fascia destra rimane un settore da puntellare, ma Gosens non farà parte della soluzione: il mercato dei partenopei si orienterà su profili disposti a trasferirsi, mentre il laterale della Fiorentina continuerà a difendere i colori viola per le stagioni a venire.