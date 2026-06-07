Mercato Napoli, Manna punta il talento che ha stregato l’Europa: duello con il Milan

Can Uzun finisce nella lista estiva del Napoli: il trequartista dell’Eintracht Francoforte è monitorato da Giovanni Manna per rinforzare l’attacco azzurro.

Uzun: la pista turca che divide il mercato europeo

Come rivela BILD, il Napoli ha acceso i riflettori su Can Uzun, classe 2005. Il giocatore con passaporto tedesco opera da trequartista nel club tedesco e rappresenta un profilo giovane su cui costruire il progetto offensivo della prossima stagione. Non è l’unico club interessato: Milan, Galatasaray e diverse squadre di Premier League seguono con attenzione l’evoluzione della situazione.

Can Uzun, attaccante dell’Eintracht Francoforte nel mirino del Napoli per il mercato estivo

Uzun e la concorrenza: quale sarà il valore di mercato

L’Eintracht Francoforte non aprirà le trattative a cifre contenute. Il club tedesco ha già respinto offerte in passato per profili simili e intende valorizzare pienamente il suo patrimonio. Il Napoli dovrà competere con risorse economiche adeguate e una progettualità convincente per il calciatore.

Il mercato estivo del Napoli ruota intorno a profili come Uzun: giovani, duttili tatticamente, capaci di garantire margini di crescita. Se Manna riuscirà a convincere il turco, avrà gettato le basi per un attacco più versatile e dinamico rispetto all’attuale. La concorrenza internazionale spinge verso una decisione rapida: giugno potrebbe essere il mese decisivo per il calciomercato Napoli e per il futuro di Uzun in Serie A.