Calendario Napoli 2026-2027: tutte le partite di Serie A giornata per giornata

Il calendario completo del Napoli nella Serie A 2026-2027: tutte le 38 giornate, le date dei big match, i derby e le partite decisive. Aggiornato con orari e avversari.
Il Napoli si appresta ad affrontare la stagione 2026-2027 con l’obiettivo di tornare a competere per lo Scudetto dopo la conquista del titolo nell’annata 2024-25. Il campionato partirà nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027.
Esordio: Napoli-Genoa in trasferta alla 1ª giornata
Il Napoli debutterà in trasferta sul campo del Genoa allo Stadio Luigi Ferraris. Un inizio impegnativo ma storicamente favorevole per gli azzurri, che nelle ultime stagioni hanno spesso iniziato il campionato con il piede giusto lontano dal Maradona.
Alla seconda giornata il Napoli ospiterà il Como al Maradona, poi alla terza giornata subito un big match: trasferta a San Siro contro l’Inter campione d’Italia in carica.
Calendario completo Napoli Serie A 2026-2027
|Giornata
|Partita
|Casa/Trasferta
|1ª
|Genoa – Napoli
|Trasferta
|2ª
|Napoli – Como
|Casa
|3ª
|Inter – Napoli
|Trasferta ⭐
|4ª
|Napoli – Bologna
|Casa
|5ª
|Fiorentina – Napoli
|Trasferta
|6ª
|Napoli – Frosinone
|Casa
|7ª
|Venezia – Napoli
|Trasferta
|8ª
|Napoli – Roma
|Casa ⭐
|9ª
|Monza – Napoli
|Trasferta
|10ª
|Juventus – Napoli
|Trasferta ⭐⭐
|11ª
|Napoli – Lazio
|Casa ⭐
|12ª
|Napoli – Torino
|Casa
|13ª
|Sassuolo – Napoli
|Trasferta
|14ª
|Napoli – Lecce
|Casa
|15ª
|Napoli – Milan
|Casa ⭐⭐
|16ª
|Atalanta – Napoli
|Trasferta ⭐
|17ª
|Parma – Napoli
|Trasferta
|18ª
|Napoli – Cagliari
|Casa
|19ª
|Udinese – Napoli
|Trasferta
|20ª
|Napoli – Fiorentina
|Casa (ritorno)
|21ª
|Como – Napoli
|Trasferta (ritorno)
|22ª
|Napoli – Inter
|Casa ⭐⭐ (ritorno)
|23ª
|Lecce – Napoli
|Trasferta (ritorno)
|24ª
|Napoli – Juventus
|Casa ⭐⭐ (ritorno)
|25ª
|Lazio – Napoli
|Trasferta (ritorno)
|26ª
|Napoli – Venezia
|Casa (ritorno)
|27ª
|Roma – Napoli
|Trasferta (ritorno)
|28ª
|Napoli – Monza
|Casa (ritorno)
|29ª
|Napoli – Sassuolo
|Casa (ritorno)
|30ª
|Bologna – Napoli
|Trasferta (ritorno)
|31ª
|Napoli – Genoa
|Casa (ritorno)
|32ª
|Milan – Napoli
|Trasferta (ritorno) ⭐⭐
|33ª
|Torino – Napoli
|Trasferta (ritorno)
|34ª
|Napoli – Udinese
|Casa (ritorno)
|35ª
|Cagliari – Napoli
|Trasferta (ritorno)
|36ª
|Napoli – Parma
|Casa (ritorno)
|37ª
|Napoli – Atalanta
|Casa (ritorno) ⭐
|38ª
|Frosinone – Napoli
|Trasferta (ultima giornata)
⭐ Big match | ⭐⭐ Sfida scudetto
📅 Gli orari esatti delle singole partite verranno comunicati dalla Lega Serie A con 2-3 settimane di anticipo. Questo articolo verrà aggiornato con date e orari ufficiali non appena disponibili.
I big match del Napoli 2026-2027
Inter-Napoli (3ª giornata) — e Napoli-Inter (22ª)
Il confronto tra le due squadre che si sono contese lo Scudetto nella stagione 2024-25 (Napoli campione con 82 punti, Inter seconda con 81) è il big match più atteso della stagione. La sfida d’andata si gioca già alla terza giornata a Milano, rendendo l’avvio di stagione subito molto impegnativo.
Juventus-Napoli (10ª) — e Napoli-Juventus (24ª)
La classica del calcio italiano. Il Napoli sfiderà la Juventus in trasferta alla 10ª giornata e ospiterà il ritorno al Maradona alla 24ª. Entrambe le sfide sono tradizionalmente decisive per la corsa al titolo.
Napoli-Milan (15ª) — e Milan-Napoli (32ª)
Un altro scontro da non perdere, con il Milan che punta alla redenzione dopo una stagione 2025-26 complicata.
Atalanta-Napoli (16ª) — e Napoli-Atalanta (37ª)
L’Atalanta è ormai stabilmente tra le prime quattro in Italia. Il confronto al Gewiss Stadium e il ritorno al Maradona alla penultima giornata potrebbero essere decisivi per la classifica finale.
Il calendario del Napoli: soste e turni infrasettimanali
- Inizio campionato: weekend 22-23 agosto 2026
- 1° turno infrasettimanale: 28 ottobre 2026
- Maxi-sosta per le Nazionali: 21 settembre – 6 ottobre 2026
- Sosta novembre: 9-17 novembre 2026
- 2° turno infrasettimanale: 6 gennaio 2027
- Sosta marzo: 22-30 marzo 2027
- Fine campionato: weekend 29-30 maggio 2027
Napoli in Champions League 2026-2027
Il Napoli, qualificato alla Champions League grazie al 4° Scudetto vinto nella stagione 2024-25, disputerà la fase a girone unico del torneo tra settembre e gennaio. Le date esatte delle partite europee verranno comunicate dall’UEFA dopo il sorteggio. Aggiornamento in arrivo.
Domande frequenti (FAQ)
Quando inizia il campionato del Napoli 2026-27?
Il Napoli esordisce nel weekend del 22-23 agosto 2026 in trasferta contro il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris.
Quando si gioca Napoli-Juventus 2026-27?
La Juventus viene al Maradona alla 24ª giornata (ritorno). Il Napoli va a Torino alla 10ª giornata (andata).
Quando si gioca Napoli-Inter 2026-27?
L’Inter ospita il Napoli alla 3ª giornata. Il ritorno al Maradona è alla 22ª giornata.
Quante partite gioca il Napoli in casa nel 2026-27?
Il Napoli gioca 19 partite in casa al Maradona nella Serie A 2026-27, più le eventuali partite di Champions League e Coppa Italia in casa.
Dove trovare i biglietti per le partite del Napoli 2026-27?
I biglietti per le partite del Napoli si acquistano sul sito ufficiale SSC Napoli o su TicketOne, con prelazione per gli abbonati. Leggi la nostra guida completa all’acquisto dei biglietti.
Aggiornato a giugno 2026 — Segui SpazioNapoli.it per orari e aggiornamenti in tempo reale.